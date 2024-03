’Razzo’ sponsor della città: "Qui gli Ambasciatori del gusto grazie al nostro aceto balsamico"

Il secondo tempo della vita di Giuliano Razzoli (il campione olimpico di sci si ritirerà a breve dall’attività agonistica anche se non l’ha ancora ufficializzato, ndr) ha già due percorsi ben definiti. Il primo e più importante è sicuramente quello di genitore, con la nascita prevista a fine mese del suo primogenito, l’altro riguarda l’attività di Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Reggio Emilia, e di imprenditore del settore nell’acetaia di famiglia, inaugurata a luglio 2022, nella sua Razzolo di Villaminozzo.

Il "Razzo" assieme al Consorzio ha lavorato in questi mesi per portare a Reggio la rassegna "Futura", organizzata dagli Ambasciatori del Gusto, associazione che raggruppa una folta platea di importanti operatori del settore ristorazione. Un’occasione per valorizzare non solo il nostro prelibato Balsamico, ma anche il settore agroalimentare del territorio e diverse eccellenze storico-culturali.

Razzoli, perché è importante per Reggio avere qui "Futura"?

"Perché gli Ambasciatori del Gusto sono una realtà consolidata che contribuisce a definire le eccellenze culturali e agroalimentari di un territorio. E quest’anno lo farà per Reggio e per la nostra provincia".

Che ruolo ha avuto in questo il Consorzio di Tutela del balsamico reggiano?

"Il primo a interessarsi è stato il mio predecessore, Mario Di Garbo, successivamente l’attuale Cda e io, come nuovo presidente, ci siamo presi a cuore la cosa, abbiamo saputo toccare le corde giuste e grazie alla fattiva collaborazione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi e dell’Assessora alle attività produttive di Reggio, Mariafrancesca Sidoli, che da subito sono stati molto sensibili all’argomento, siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Reggio Emilia ha risposto presente in tutte le sue parti insomma".

Anche come sponsor dell’iniziativa?

"Certo, ce ne sono molti. E in alcuni di questi si terranno iniziative davvero interessanti; inoltre Adg ha previsto anche diverse visite, per i soci e per gli ospiti, ai luoghi storici della città, alle acetaie del territorio, ad aziende che aiutano a far conoscere la cultura, la storia e brand reggiani e regionali. Terranno poi la loro assemblea annuale al Centro Malaguzzi dove ci sarà anche un interessantissimo convegno sul tema: agire con spirito di gruppo, il valore della squadra".

Lei sarà uno dei relatori?

"Sì, ma in quel caso interverrò nella veste di atleta della Nazionale, per parlare appunto dell’importanza del team nei successi dei singoli".

Dopo quasi dieci mesi di Presidenza del Consorzio, cosa pensa di questa sua esperienza al di fuori dalle piste da sci?

"E’ stata sicuramente interessante; non sempre facile, perché c’erano da gestire tante situazioni con cui avevo poca dimestichezza, ma molto appassionante. Anche perché l’aceto balsamico è una mia passione da parecchio tempo e quando fai qualcosa che ti piace non ti pesa mai. Aver potuto dare il mio contributo è stato molto gratificante".

L’aceto balsamico di Reggio Emilia è in salute?

"Possiamo dire di sì. La produzione negli ultimi due anni è in crescita, le aziende sono solide e per quanto sia un prodotto di nicchia si conferma una eccellenza gastronomica riconosciuta. La nostra sfida principale è far comprendere che, anche se c’è parecchio da attendere dato che il nostro aceto più ’giovane’ deve invecchiare almeno 12 anni prima di essere commercializzato, la qualità ripaga di tutto".