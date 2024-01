Razzoli rimette gli sci dopo l’infortunio di Pozza. Potrebbe rientrare domenica ad Adelboden

Giorni decisivi per Giuliano Razzoli nella prospettiva di poter gareggiare domenica, nello slalom in calendario sulla pista svizzera di Wengen (località dove tra l’altro ha conquistato l’ultimo podio in carriera, nel 2022). Come è noto il campione del nostro Appennino ha dovuto dare forfait nella precedente prova di Adelboden; a causa di una fortissima contusione alle vertebre sacrali rimediata durante gli allenamenti di Pozza di Fassa, nella settimana dopo Natale. Esclusa ogni frattura dopo gli esami strumentali, il "Razzo" si è sottoposto alle terapie del caso, concludendole ieri, come da lui reso noto sui canali social, presso lo studio del dottor Luca Caselli in quel di San Secondo Parmense. Oggi la medaglia d’oro olimpica dei Giochi di Vancouver metterà gli sci ai piedi e testerà le sue condizioni. Se il riscontro sarà positivo Razzoli avrebbe molte possibilità di tornare domenica a difendere i colori azzurri.

g.g.