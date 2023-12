Razzoli sulla mitica 3Tre. La pista dove stupì il mondo

Dove, come una moderna fenice, esattamente cinque anni fa rinacque, domani a Madonna di Campiglio Giuliano Razzoli fresco, li ha festeggiati tre giorni fa, e indistruttibile 39enne, proverà ancora a dire la sua.

Il 22 dicembre 2018, quando in troppi lo davano prematuramente per finito dopo due stagioni tormentate seguite alla rottura del crociato, ottenne un risultato incredibile proprio nella località ai piedi dell’Adamello: chiuse infatti quinto dopo essere partito col pettorale 69, un’impresa d’altri tempi per lo sci e per lui stesso.

Quella prestazione rimise il "Razzo" sulla rampa di lancio per ottenere, nelle annate successive, alcuni buoni piazzamenti nobilitati dal podio conquistato a Wengen a gennaio 2022. Nell’attualità il campione olimpico di Vancouver 2010, giunto alla soglia dei quarant’anni gareggia sia per l’incredibile passione che prova per le gare sulle nevi sia perché si dimostra tuttora competitivo; con la voglia di inseguire ancora un piazzamento tra i primi tre o comunque dimostrare di poter restare a pieno titolo tra i primattori dello slalom. In quello di esordio, sull’inedito tracciato di Gurgl, in Austria, è uscito nella prima manche, in condizioni di neve molto particolari.

Annullata a causa del maltempo la prova in Val d’Isère, tra 24 ore, nella meravigliosa cornice notturna del "Night Slalom" sulla mitica pista "3Tre", la stessa di cinque anni fa, Razzoli, dopo avere completato con gli altri azzurri gli allenamenti in Val di Fassa, tenterà di vivere un’altra notte magica.

Detto che non sarà semplice, e che già un piazzamento nei primi quindici sarebbe da considerare più che valido, lo sciatore di Razzolo di Villa Minozzo, proprio per le sue caratteristiche ci ha già abituato a piacevoli sorprese.

La gara sulla "3Tre" scatterà alle 17.45, seconda manche prevista tre ore più tardi. Diretta Tv su RaiSport e Eurosport1, via streaming su Dazn e Raiplay.

Gabriele Gallo