Rcf Arena, altri numeri da capogiro Per i ’Pinguini’ ottantamila biglietti

di Ylenia Rocco

Ti dedico le autostrade che portano…. a Reggio, al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

La Rcf Arena - a distanza di due mesi dal concerto evento della pop star britannica Harry Styles - torna ad accendere i suoi riflettori, questa volta per il gruppo musicale bergamasco che sabato chiuderà il suo tour negli stadi italiani, partito il 7 luglio al Parco San Giuliano di Mestre, e che teminerà proprio alla Rcf Arena della nostra città.

E così, la casa della musica reggiana sarà di nuovo l’ambientazione perfetta per ospitare un gran finale da 80mila presenze (Styles ne fece registrare addirittura 103mila, record assoluto), l’ultima tappa di una tournée di 11 stadi, organizzata e prodotta dall’agenzia Magellano Concerti, che ha attraversato il Paese toccando 9 città italiane (Venezia, Milano, Firenze, Torino, Roma, Bari, Messina, Olbia e Reggio Emilia) e vendendo oltre 550.000 biglietti.

Per la data di Reggio città, che è già in fervore e si sta organizzando per rendere anche questo show un successone, sono stati venduti 80mila tickets, un risultato importante per l’organizzazione che pensava invece di arrivare solo a quota 50mila, dal momento che in tutti gli stadi si è registrato un tutto esaurito e per i due capoluoghi metropolitani, Milano e Roma, sono state organizzate addirittura due date ciascuna, anch’esse sold out.

In oltre due ore di spettacolo, con il susseguirsi di colpi di scena, spettacoli pirotecnici, luci stroboscopiche, proiezioni e momenti in cui si balla e ci si commuove, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo hanno saputo conquistare il loro pubblico, città dopo città; ma la curiosità per questo ultimo grande show, che si preannuncia già indimenticabile, aumenta di giorno in giorno.

D’altra parte, il momento per i Pinguini Tattici Nucleari, è sicuramente d’oro, basti pensare al successo dell’ultimo album Fake News che ha superato le 150 mila copie vendute ed è stato certificato Triplo Disco di Platino dalla Fimi e al nuovo singolo uscito a maggio, Rubami La Notte, già doppio Disco di Platino, arrivato dopo Coca Zero, che invece ha conquistato il primo posto della classifica radio.

Non resta che attendere l’apertura dei tornelli della Rcf Arena prevista sabato alle ore 14, lo spettacolo invece inizierà alle 21 ma per agevolare la viabilità e le procedure di ingresso si consiglia di arrivare al campovolo entro le ore 18.

La gestione operativa del parcheggio e il relativo tariffario invece non hanno alcun collegamento con l’organizzazione dell’evento o gli artisti ma sono invece gestite unicamente da ParkForFun, dove, sull’omonimo sito, è possibile (e fortemente consigliato) già prenotare il proprio parcheggio.