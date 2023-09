Rcf Arena, che il 2024 sia ’mondiale’

Saverio Migliari

Partenza lenta, ma finale esplosivo. La Rcf Arena si candida ad essere una nuova stazione Medopadana, all’inizio calibrata timidamente per pochi passeggeri e poi letteralmente decuplicata in pochi anni. L’Arena ha avuto i suoi problemi, aggravati dai due anni di Covid che hanno tagliato le gambe al pubblico spettacolo. Ma i tre concerti “Italia loves Romagna“, Harry Styles e Pinguini Tattici Nucleari, hanno mostrato al mondo della musica italiana e internazionale le sue potenzialità. Speriamo quindi che siano colte per avere, nel 2024, una grande stagione che rivolga lo sguardo sempre più all’estero, senza dimenticare i nostri talenti dello Stivale.