Rcf Arena, è ora di spiccare il volo

Se è vero, come dice il manager Ferdinando Salzano – colui che fino a poco tempo fa la gestiva, "ora ho lasciato il testimone" – che siamo di fronte alla struttura musicale più bella d’Europa, significa che quella della RCF Arena è una partita che non può più essere rinviata.

Oggi c’è troppa concorrenza, insiste. "Ma sono sicuro che prima o poi decollerà". Chiunque ci abbia messo piede – il popolo dei concerti, abituato a girare il mondo e a consumare le suole sotto ai palchi – concorda: non esiste altrove un posto così, tra flessibilità di capienza, sicurezza, visibilità, acustica. E allora è giunto quel momento. Non si può più aspettare. Lo hanno dimostrato i centomila del Liga. Campovolo, per tutti, è solo sinonimo di grande musica. Di festa. Rendetegli onore e fatelo funzionare.