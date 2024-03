Rcf Arena, la denuncia di Sic: "Si specula sui parcheggi"

Una speculazione sui parcheggi attorno all’Arena Campovolo in occasione dei grandi concerti. È quanto denuncia Cosimo Pederzoli, capolista di Sinistra Italiana e di Sic (che comprende Rec - Reggio Emilia in Comune) il quale afferma che "una nota agenzia dedita ad attività di intrattenimento con sede a Milano sta offrendo contratti di affitto ad agricoltori con appezzamenti attorno all’Rcf Arena. L’obiettivo è rendere i campi, oggi prati stabili, parcheggi temporanei per il periodo primaverile ed estivo. Visto lo sviluppo futuro dell’Arena e la programmazione di diversi concerti estivi con conseguenti afflussi importanti in città è facile pensare che quei terreni verranno danneggiati in modo permanente, per diversi mesi, impedendo per sempre la raccolta di foraggio e fieno. Probabilmente è per questo che l’offerta economica che sarebbe stata proposta ad alcuni proprietari terrieri compenserebbe largamente il valore della produttività".

I parcheggi durante i concerti sono gestiti solitamente da C.Volo, società concessionaria dell’arena, in accordo con l’Amministrazione Comunale. Aree affidate a loro volta a gestori di parcheggi per mestiere. Ma non esiste un’esclusiva. Perciò, nel rispetto delle normative di legge, qualunque società può creare un’area di sosta.

La battaglia di Sic non è tanto sulla legittimità o meno, ma è sul piano ambientale. "Creare nuovi posti auto per i concerti – tuona Pederzoli – è un’offerta che va contro la mobilità sostenibile e collettiva, favorendo l’arrivo in città di migliaia di auto con conseguente innalzamento del livello di inquinamento e di congestione alla viabilità. Dobbiamo invece puntare ad offrire un servizio di spostamento integrato dalle stazioni all’Arena, potenziando la rete presente, favorendo lo strumento del mezzo pubblico e incentivando il bike sharing per gli spettatori. Nuovi parcheggi su campi agricoli sarebbero un danno per l’ambiente e per tutta la città".