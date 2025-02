Re-Basket 2000, stasera i punti valgono doppio

Trasferta milanese per la Re-Basket 2000 Reggio Emilia (16), che alle 18 chiude la prima fase di Serie B Interregionale facendo visita ai pari classifica della Nervianese (16).

Dopo il successo infrasettimanale su Bergamo, i biancoblù affrontano un’altra formazione che prenderà parte come loro alla poule salvezza, per cui i punti in palio sono doppiamente importanti, visto che nella seconda parte di stagione le formazioni che lottano per mantenere la categoria si porteranno appresso i risultati degli scontri diretti. La Nervianese arriva al match casalingo con 3 stop di fila alle spalle e punta a rilanciarsi, replicando il 96-89 con cui vinse il match d’andata, nonostante i 35 punti di Aberione.

I giocatori più pericolosi, nelle fila locali, sono Meroni e Segala, entrambi autori di 12,8 punti di media, mentre l’elemento più esperto è il play Ceppi. Dirigono l’incontro Sarzano di Alessandria e Quattrocchi di Novara.