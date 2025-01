Re-Basket e Maralossou, è divorzio. La guardia giocherà a Mesagne

La Re-Basket 2000 libera la guardia Costantin Maralossou Dabangdata.

La società cittadina ha infatti rescisso l’accordo con la ventitreenne guardia di origine camerunense, arrivata in estate dopo un campionato vissuto a metà tra Bisceglie e Pescara: una notizia che era nell’aria già da alcune settimane, visto che il giocatore era stato impiegato sempre più col contagocce da coach Alberto Baroni, con numerosi "non entrato" a referto.

Maralossou si accasa a Mesagne, in Serie C, e chiude la sua esperienza reggiana con 2,5 punti ad allacciata di scarpe.

La Re-Basket, alla seconda uscita in corso d’opera dopo quella del lungo Caridi avvenuta il mese scorso, sarà nel frattempo la prima formazione reggiana a scendere in campo in questo 2025, visto che domenica sarà di scena sul campo della Libertas Cernusco nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.