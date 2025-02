Re-Basket, vincere per non soffrire

Far valere il fattore campo per andare a caccia della salvezza diretta. La Re-Basket 2000 (12) gioca alle 18,30 al PalaBigi nella seconda giornata della seconda fase di B Interregionale e, dopo il successo esterno di Montebelluna, ospita il Petrarca Padova (14) con l’intento di colmare il gap di 2 lunghezze che la separa dal terzo posto, posizione che permette di evitare i playout. Questo il pensiero di coach Baroni: "Padova è una buona squadra, lo dimostra la sua classifica: credo che in questo nuovo campionato che è cominciato non ci siano squadre imbattibili, certo ogni gara va affrontata con determinazione e carattere. Il nostro sogno è quello di arrivare tra le prime 3 e salvarci direttamente, i match interni ci devono dare quel qualcosa in più per tentare di raggiungere il nostro obiettivo". Nelle fila avversarie attenzione alla guardia Ragagnin (15,1 punti per gara), oltre ai lunghi Dal Maso e Bevilacqua.