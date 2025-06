Re Got Game: festival di pallacanestro a Piazza Prampolini con tornei e ospiti speciali

La palla a spicchi invade piazza Prampolini. Mios Fisioperformance e ASD Basket Reggio organizzano da martedì 10 a giovedì 12 giugno e ancora nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 il Re Got Game, un festival dedicato alla pallacanestro che farà da corollario al torneo 3×3 TOP del circuito ufficiale Fip previsto nel weekend. Un ricco programma di basket con tornei 3x3, 5x5 sia maschili che femminili, giovanili e senior; inoltre, sarà dedicato ampio spazio al baskin, il basket in carrozzina e il basket Special Olympic.

Due gli eventi straordinari: ritorna in piazza il Torneo Gnaker, con partite di vecchie glorie che si affronteranno nell’evento solidale Gnaker Forever, e la partecipazione di una rappresentanza della Nazionale Femminile di basket.

"È un onore per il nostro Centro - dichiara Nicolò Melli (foto) titolare di Mios e fresco campione di Eurolega col Fenerbahçe di Istanbul - aver partecipato all’organizzazione di una manifestazione che ci auguriamo davvero possa riscuotere l’attenzione e la partecipazione di tanti atleti ed appassionati in un contesto prestigioso come Piazza Prampolini".

Gli fa eco il consigliere regionale Fip, Davide Giudici: "Una settimana di basket all’aperto nel cuore di Reggio, in piazza Prampolini, è un bel segnale verso tutta la città e sono particolarmente felice di portare a Reggio tante attività legate al 3x3 con un focus sul Trofeo delle Province 3x3 che di disputa domenica, una novità di quest’anno che porterà in città oltre cento ragazzi da tutta la regione".

Infine, venerdì 13, dieci ragazzi selezionati, potranno vivere l’esperienza del Re Got Game Workout, un allenamento specifico sull’uno contro uno con palla, con focus su movimenti laterali e partenze, condotto da Petar Roganovic, coach montenegrino specializzato nella crescita tecnica individuale degli atleti.

Cesare Corbelli