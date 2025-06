Re Got Game: il festival del basket anima il centro storico di Reggio

Il basket torna nel nostro centro storico e darà vita a tutta la città. Ieri sera, con la prima partita e il saluto del sindaco Marco Massari e dell’assessora all’Economia Urbana e Sport Stefania Bondavalli, è ufficialmente iniziato il ‘Re Got Game’, un festival dedicato alla pallacanestro a 360 gradi, promosso da ‘Mios Fisioperformance’ e ‘Asd Basket Reggio’ con la collaborazione del Comune. L’evento farà da corollario al torneo ‘3×3 Top’ del circuito ufficiale Fip previsto nel week end, realizzato con la collaborazione di Master Group Sport e della Regione Emilia-Romagna.

Quindi per una settimana lo sport, e in particolare il basket, animeranno il centro cittadino con tante belle iniziative. In piazza Prampolini sono previste esibizioni, tornei ‘3×3’ e ‘5×5’ sia maschili che femminili, giovanili e non. Ampio spazio sarà dedicato alle proposte di basket integrato come il Baskin, il basket in carrozzina e il basket Special Olympic. Due gli eventi straordinari: il ritorno del Torneo Gnaker, con partite di vecchie glorie e appassionati che si affronteranno nell’evento sportivo e solidale denominato ‘Gnaker Forever’, e la partecipazione di una rappresentanza della Nazionale Femminile di basket.

"Riportare l’attività sportiva in centro storico – ha spiegato il sindaco Marco Massari - è un preciso impegno che ci siamo presi con l’obiettivo di valorizzare lo sport come veicolo di socialità positiva e di promozione di corretti stili di vita. Un connubio – quello tra Reggio e la pallacanestro - che è tra l’altro nel dna di questa città e affonda le radici in una storia da rinverdire e da consolidare anche in prospettiva". "Il ritorno dei Gnaker e il basket in piazza sono iniziative importanti per lo sport e per la città: una promessa mantenuta - precisa l’assessora Stefania Bondavalli - come Amministrazione comunale e Assessorato Sport siamo particolarmente lieti dell’opportunità di valorizzare il centro storico e le piazze attraverso attività sportiva e tornei giovanili. La collaborazione fra diverse realtà ha permesso di rendere possibile ‘Re Got Game’, un evento dedicato al mondo del basket, uno sport che raccoglie tantissimi appassionati in città, ma soprattutto l’evento sarà in grado di offrire spazio, divertimento e visibilità alle nostre realtà sportive. Ringrazio Mios e Basket Reggio per l’impegno e l’organizzazione’. La città del Primo Tricolore si conferma quindi a trazione sportiva e con un’attenzione crescente per questo tipo di eventi davvero apprezzabili.