Reati ambientali, stasera il dibattito al chiostro dell’Ospitale

Questa sera, alle 21, nel chiostro dell’Ospitale (in via Fontana 2 a Rubiera) si terrà luogo l’incontro ‘La tutela dell’ambiente entra in Costituzione: ed ora? Comportamenti, inchieste e prevenzione’. Durante la serata sono in programma gli interventi del sindaco Emanuele Cavallaro, del generale di divisione dell’Arma dei carabinieri Giuseppe Giove, del responsabile osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente Enrico Fontana. Conduce l’incontro il giornalista Pierluigi Senatore. "L’amministrazione di Rubiera – dicono dal Comune – invita tutti a partecipare all’incontro per condividere la visione di una cittadinanza in cui donne e uomini sono accumunati dal pensiero della legalità".

Il generale Giove ha curato nella sua lunga esperienza indagini su reati ambientali di grande importanza tra cui truffe comunitarie, illeciti in aree vincolate, discariche pericolose, traffici internazionali di plutonio, traffici nazionali e internazionali di materiale radioattivo, traffici di rifiuti Italia-Africa.