Reati economici. Impennata del 67%: "È il dato più alto negli ultimi cinque anni"

"Reati economici, l’incremento a Reggio Emilia rispetto all’anno precedente è del 66,99 per cento, il più alto negli ultimi cinque anni".

È quanto emerso nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, in apertura la relazione del procuratore generale Paolo Fortuna e dell’avvocato generale Ciro Cascone. Viene fuori anche anche come la criminalità minorile in tutta l’Emilia Romagna rappresenti un fenomeno di "persistente gravità" con un aumento di reati commessi da minorenni riuniti in gruppi, con una ripresa degli illeciti "da strada". Tornando al Reggiano, il procuratore di Reggio, Calogero Gaetano Paci, riferisce che la struttura economica e imprenditoriale della provincia ospita il 12% delle imprese regionali (pari a 54.933), con una densità imprenditoriale per 1.000 abitanti pari al 92,8%, e si colloca al secondo posto per quanto riguarda il numero di società quotate in borsa, al secondo anche per numero di imprese di terza fascia (dopo Bologna), al terzo per numero di imprese di seconda fascia (dopo Bologna e Modena ), al 12esimo della graduatoria delle province per valore di merci esportate e alla terza posizione nella graduatoria regionale (dopo Bologna e Modena). Nel 2022 il Pil reggiano è cresciuto del 4,4%, confermando un incremento dell’economia rispetto al 2020 ed evidenziando un recupero superiore di un punto e mezzo rispetto alla media regionale, di 2 punti rispetto alla media nazionale, di 2 punti al di sopra della media dell’area Euro (+5%), due più in alto degli USA (+6%) e del Pil mondiale (+5,9%), avvicinandosi così ai livelli di crescita della Cina. "Questi valori economici consentono di spiegare l’alta incidenza di infiltrazione criminale nel tessuto economico – hanno detto –, da una mappatura effettuata dall’Uif della Banca d’Italia sulle imprese operanti in Italia tra il 2016 e il 2020 che presentano elementi di possibile contiguità o contatto con contesti di criminalità organizzata, non soltanto di tipo mafioso o ‘ndranghetistico, emerge che Reggio si pone, dopo Milano e in compagnia di Brescia, come la provincia del Nord Italia con la più alta incidenza di possibili infiltrazioni e di riciclaggio di proventi illeciti". Il nostro territorio, poi, è quello in cui si concentra il più alto numero di interdittive emesse ogni 100mila abitanti (pari a 8,3), pari a più del doppio rispetto alla media nazionale (pari a 3,3). Nel 2022 sono state emessi dalla Prefettura 106 provvedimenti interdittivi, sostanzialmente il doppio di quanti ne sono stati adottati in province autoctone di mafia, come Reggio Calabria e Catanzaro, con, rispettivamente, 50 provvedimenti. "La pluridecennale presenza di una radicata comunità originaria di Cutro (KR), di dimensioni rilevanti (sono oggi 10.000, circa, i soggetti originari di quel Comune, stabilmente residenti in provincia, in particolare nella città capoluogo e nella c.d. “Bassa”), ha finito per generare, tra una minoranza di essi, l’esistenza e l’operatività di un’associazione ‘ndranghetistica autonoma e indipendente dalla ’locale’ originaria, la cui peculiare caratteristica è rappresentata dalla capacità di affiancare, alla tradizionale forza militare, la commissione, organizzata e professionale, di reati economici e in particolare quello delle frodi fiscali mediante la emissione di fatture per operazioni inesistenti".

In diversi procedimenti, a cominciare dalla operazione c.d. Edilpiovra (2000), per passare alla più nota Aemilia (2015: con oltre 200 imputati, il cui passaggio in giudicato è stato definito dal primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, il più importante evento giudiziario del 2022), fino alle più recenti Grimilde (2019) e Perseverance (2021), la presenza della ‘ndrangheta in provincia è stata scandagliata e analizzata in tutte le sue manifestazioni militari, economiche e delle relazioni con il mondo delle professioni e delle istituzioni. Nella relazione, si prosegue definendo "endemici" i fenomeni criminali che operano ormai da decenni sul territorio. E aggiungono: "Da non sottovalutare le progressioni registrate dall’area sicurezza, lavoro e salute e in quella ambiente e pubblica amministrazione, progressioni legate in parte al sistema economico e all’andamento costante degli infortuni sul lavoro nella provincia reggiana rispetto ai dati regionali, e in parte al flusso espansivo della spesa pubblica conseguente all’emergenza pandemica e ai provvedimenti di sostegno alle attività edificatorie. Tra i numerosi processi, hanno ricordato quello di Saman Abbas, un caso analogo (maltrattamenti e tentata costrizione al matrimoinio in danno della figlia), Marco Eletti, Mirko Genco, l’omicidio di Gaetano Impellizzeri, l’omicidio di Mohamed alì Thabet, la plurima violenza sessuale al parco delle Caprette, il caso baby gang di Casabase, molti casi di Codice rosso, Grande Aracri, Billions, Oro Colato e molti altri.