Reazioni di fuoco sulla Tari in rialzo: "Se Iren non chiarisce, non pago"

"L’ultima rata della Tari, la seconda del 2023, è di 235 euro. Allora com’è che la stessa rata, l’anno scorso, era di 209 euro?". La segnalazione di un lettore, con allegata documentazione, getta di nuovo l’attenzione sul rialzo della bolletta Iren per la raccolta dei rifiuti, che negli ultimi giorni ha fatto strabuzzare gli occhi a tanti cittadini.

E non solo a loro: "Se Iren non chiarisce, non pagherò". Così Francesco Fantuzzi, uno dei rappresentanti dei piccoli azionisti del Gruppo, al grido di ‘Io mi rifiuto’. "Ci risiamo – dice –. Dopo la risibile pantomima dello scorso marzo col tentativo, poi ritirato, di incassare con tre mesi di anticipo la prima rata della Tari, anche la seconda ci presenta la sorpresa". Il confronto tra le due bollette "è impietoso – aggiunge – stessi svuotamenti, stessi metri. Cosa pensano in merito i sindaci soci?". "Voglio essere chiaro – chiude – o viene spiegato chiaramente che cosa stiamo remunerando in più, eccessivo anche se riferito all’inflazione Istat, o mi limiterò correttamente a saldare il corrispettivo dell’anno precedente".

A chiedere che Iren renda conto (letteralmente) di questo rincaro è anche il consigliere comunale Matteo Melato (Lega), che ha presentato un’interpellanza: "Ci avevano promesso tariffe più leggere e un sollievo per le tasche dei cittadini con la nuova tariffazione, e invece è arrivata la bastonata. +30% per la città di Reggio Emilia, un vero salasso".

"La presa in giro sta nel vedere le città che usufruiscono del medesimo servizio avere tariffe minori" precisa. Quella stessa tariffa che, rincara Melato, "viene chiamata puntuale ma di puntuale ha solo l’addebito in banca o l’appuntamento allo sportello per il pagamento. Nella mia interpellanza voglio anche capire dove sarà destinato questo extra gettito e se l’amministrazione sapeva di questi rincari e ha taciuto". Nel documento, il consigliere si chiede anche "se sono stati effettuati studi di impatto e previsione che preludevano questi aumenti, se si perché i cittadini non siano stati informati prima".