Rec e comitati ‘antifà’: "Momento storico"

"Oggi abbiamo vissuto un momento storico – afferma ‘Reggio Emilia in Comune, per una città ecologica, solidale, giusta’, presente ieri al Valli per Francesca Albanese –, grazie all’impegno del sindaco Massari, il Primo Tricolore è stato consegnato alla relatrice speciale delle Nazioni Unite. Un gesto simbolico ma potente, che ha segnato profondamente tutti e tutte noi. La sua voce, limpida e coraggiosa, ha attraversato la sala con una forza che non lascia indifferenti. La sua analisi, rigorosa e documentata, ha toccato ogni nodo della questione, evidenziando il coinvolgimento politico ed economico dell’Occidente, Italia compresa, nel perpetuarsi di un genocidio che la storia non potrà ignorare. Uscire dalla complicità richiede uno sforzo collettivo. Ognuno di noi è chiamato a trasformare le parole in azioni, per fermare l’atrocità in corso a Gaza e restituire speranza al futuro".

Una delegazione dell’Assemblea Reggiana per la Palestina e dei Comitati Emiliani Antifascisti ha consegnato invece alla relatrice "un dossier sulla campagna di boicottaggio contro Teva, azienda farmaceutica israeliana che intrattiene accordi con Farmacie Comunali Riunite", manifestandole "gratitudine e solidarietà per le sanzioni a lei rivolte". Riprese le parole di Albanese sul ruolo di Teva nell’economia del genocidio. "Albanese è stata colpita per aver mostrato al mondo sia i crimini israeliani sia le complicità dei governi occidentali e delle nostre istituzioni locali. Non è accettabile che le nostre istituzioni strumentalizzino la libertà di scelta dei cittadini per tenere in vita gli accordi con Teva, che mettono la nostra città dalla stessa parte del genocidio. Se non si strappano gli accordi con Teva, la scelta è disgraziatamente chiara". Non sono mancate note di "delusione" e "disappunto", da parte di entrambi i movimenti, per l’intervento di Massari, che ha voluto ribadire la condanna dell’attacco del 7 ottobre. Per ‘Reggio Emilia in Comune’ ribadire una condanna "che Albanese ha già espresso più volte" è apparso "superfluo" e ha "rischiato di banalizzare il suo valore", chiede poi che "le istituzioni locali si assumano la responsabilità di spiegare pubblicamente quali siano le partnership strategiche con Israele". Per l’Assemblea e i Comitati "Massari dimostra ancora totale cecità dinanzi al genocidio e alla natura coloniale del progetto dello Stato di Israele", "ha provocato imbarazzo a tutta la città" e lo invita a " stracciando i contratti con Teva".

Giuliana Sciaboni