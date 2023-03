Rec lancia due proposte di legge popolare "Serve una riforma della finanza locale"

"Una profonda riforma della finanza locale e la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti trasformandola in ente di diritto pubblico decentrato". Sono due proposte di legge di iniziativa popolare avanzate dal comitato ‘Riprendiamoci il Comune’ e promosse da Rec - Reggio Emilia in Comune, lista che si era presentata anche alle ultime Amministrative.

Rec interviene sull’acceso dibattito fra Amministrazione e sindacati, in particolare riguardo alla carenza di personale nelle scuole. "Le esternalizzazioni non vanno subite, ma combattute. L’allarme lanciato dal segretario della Cgil, Cristian Sesena deve preoccupare e interrogare tutta la città. I bilanci comunali sono sempre più limitati nelle risorse e sempre più vincolati nelle spese. Questo non è però una necessità, ma esito di una scelta. Non mancano i soldi, non manca la ricchezza. Si deve

decidere come usarla. E sarebbe opportuno deciderlo in modo democratico, coinvolgendo la città, diffondendo le informazioni e alimentando il dibattito

pubblico, piuttosto che rassicurare e attribuirsi meriti, come è da uso alla assessora Curioni e alla Giunta".

Rec scende poi nei dettagli: "Adeguarsi e sottomettersi, esternalizzando i servizi e svalorizzando la loro valenza di presidio di democrazia e di esercizio dei diritti di bambini e bambine, di famiglie e di lavoratori, non fa parte della storia di Reggio. Se c’è una battaglia da condurre per garantire i servizi educativi di Reggio deve diventare una battaglia della città, che coinvolga tutti, com’è nella storia delle scuole comunali, nate contro uno Stato centrale che non li voleva. Per la riforma della finanza locale e per ristabilire la

funzione pubblica, a sostegno degli enti locali, di Cassa Depositi e Prestiti, due proposte che Rec promuove e che hanno bisogno del sostegno e della partecipazione di tutte e tutti".