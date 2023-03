Record di interdittive Rolli: "Frutto di indagini e lavoro interforze Più controlli nel privato"

Prefetto Iolanda Rolli, stupisce scoprire che nel 2022 la nostra provincia sia stata quella con più interdittive d’Italia. La domanda banale è: siamo la città più mafiosa dello Stivale? "Assolutamente no, ovviamente. Forse siamo quelli che, insieme alle forze di polizia e alla magistratura, hanno avuto un momento di particolare successo nelle indagini". Certo, non sarà un caso. "Nulla è un caso, perché questo risultato è frutto di un lavoro che è iniziato da quando sono arrivata a Reggio due anni e mezzo fa. Molte pratiche erano ferme. Ho voluto dare un’accelerazione, perché trovare un arretrato significa consentire alle aziende che non avevano i requisiti, di lavorare lo stesso". Un aiuto è arrivato dalle indagini, diceva. Ci spieghi meglio. "Quando sono arrivata era in corso il processo Aemilia e da molte parti sembrava che tutto fosse finito. Poi in questi due anni e mezzo ci sono state le inchieste Billions, Perseverance e Grimilde. Anche dai loro stessi nomi, come Perseverance, si è capito che questa situazione continuava a permanere. Un dato: su più di 40 aziende confiscate solo tre erano reali, le altre tutte scatole vuote. Di fronte a questo panorama ho sentito la responsabilità di fare qualcosa, nonostante le poche risorse disponibili in prefettura". Sappiamo...