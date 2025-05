Record provinciali clamorosi: Nestola e Osagie protagoniste nel week-end

Clamorosi record provinciali nel week-end appena concluso. Iniziamo da Sara Nestola della Corradini che si migliora sui 10.000 in 32’21’’65, giungendo nona in Coppa Europa, a Pacé, in Francia. Questo tempo, sommato a quelle delle compagne, porta l’Italia al secondo posto dietro al Belgio e davanti alla Francia: non è record regionale, ma è la miglior prestazione di sempre di un’emiliana.

Vivian Osagie della Self, ai regionali di Cesena, entra nella storia migliorando con metri 15,22 il già suo precedente record del peso e clamorosamente quello del disco che resisteva da quasi 50 anni: m 44,84 contro i 44,06 di giugno 1975 di Fausta Quintavalla.

Titolo anche per Sara Cantergiani sui 400 hs. in 58’’48; secondi posti per Nicolò Cornali sui 1500 in 3’54’’11, Kevin De Jesus sui 3000 siepi in 9’13’’14, Sara Arrigoni sui 1500 in 4’39’’64, Viola Cilloni sugli 800 in 2’18’’97 e Lorenzo Shani, peso, m 11,37; bronzi per Thomas Algeri nei 110 hs. in 14’’84, Sokhna Ndiaye nel peso con 11,81; nel lungo, Michela Mulas con m 5,77 e Benjamin Nyanney con m 6,85.

A Castelfranco Emilia il cadetto Luca Bonini (Self) stabilisce il record provinciale elettrico dei 300 in 35’’47, non lontano dal regionale; Gabriele Ingrami è terzo nei m 1000 col personale di 2’46’’02.

Nel Brixia Meeting per allievi, Viola Canovi è terza sui 200 col personale di 23’’95 nella gara più veloce mai corsa in Italia; Canovi, più Irene Gatti, porta al successo l’Emilia nella 4x100 in 46’’31.

Grande prova anche dell’allievo romagnolo in maglia Self Samuele Paganelli che migliora il record provinciale del disco, giungendo secondo con m 53,69.

Federico Crevacore è secondo sui 200 col personale di 21’’92, Giulia Landini quarta nel peso con m 13,41.

A Castelnovo Monti, nei campionati provinciali di prove multiple, Matilde Carrozzini (Atl. Reggio) vince e stabilisce il primato provinciale Ragazze nel Tetrathlon A, con 2738 punti. Giulia Rocchi vince il B con 2606 punti, Vincenzo Amendola il Tetrathlon A maschile con 2374, Mike Ogbodo il B con 2252.

Claudio Lavaggi