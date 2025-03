Recuperata un’auto rubata grazie alla segnalazione dei cittadini

La polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo ha recuperato un’auto rubata, forse per commettere reati. Gli agenti del comandante Andrea Tassoni sono intervenuti in via XX Settembre a Bagnolo su segnalazione di cittadini che avevano notato una Alfa Romeo Giulietta ferma da tempo in uno degli stalli di sosta. Si è scoperto che era dotata di una targa che non corrispondeva al veicolo, rubata nel Bolognese lo scorso ottobre. È emerso che la vettura era stata rubata insieme ad altre auto in una concessionaria della Bassa, sempre a ottobre. Dopo un accertamento di tipo scientifico, alla ricerca di eventuali impronte, la vettura è stata restituita al legittimo proprietario. È stata la segnalazione dei residenti, che hanno manifestato sospetto verso una situazione anomala, a consentire il recupero della vettura rubata. Le indagini proseguono per risalire agli autori.