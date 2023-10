Recuperate le carcasse dei conigli: forse li ha uccisi la mixomatosi

Sono stati recuperati i conigli deceduti al parco della Memoria a Correggio. Come riportato nei giorni scorsi dal Carlino, nel parco è in atto una moria di animali dovuta probabilmente a mixomatosi, malattia contagiosa per i conigli, che porta a sofferenze e al decesso degli stessi. Questa, almeno, la patologia individuata da veterinari dopo aver visionato i conigli affetti dal problema. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti. "L’amministrazione di Correggio – dicono dal municipio – conferma di essere a conoscenza della situazione fin dal manifestarsi dei primi casi e di essersi attivata immediatamente secondo il protocollo, coinvolgendo l’Ausl. Siamo in attesa dei risultati delle analisi per capire la causa ufficiale della morte degli esemplari. Rsultati che arriveranno dall’Istituto zooprofilattico di Brescia in questi giorni. Una volta ricevuti i risultati delle analisi e conosciuta la causa ufficiale della morte dei conigli nel parco, potremo mettere in atto il protocollo previsto in questi casi. Nel frattempo, siamo attivi nella rimozione delle carcasse e vigili sulla situazione".

Alcuni cittadini confermano la rimozione degli animali morti nell’area del parco: "Operazione avviata solo dopo che abbiamo segnalato agli uffici comunali che stavamo informando gli organi di stampa della situazione. Inoltre, non tutte le carcasse sono state recuperate e tolte dal parco".