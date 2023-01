Recuperati in poche ore i notebook rubati di notte alla scuola Pertini

Rubati nella notte, recuperati poche ore dopo dai carabinieri e riconsegnati alla scuola. Il furto di tre notebook, avvenuto alcuni giorni fa all’istituto comprensivo di primo grado Sandro Pertini 2, via Medaglie d’Oro della Resistenza 2, aveva portato a una denuncia alla Polizia locale di Reggio. La dirigente scolastica aveva segnalato che erano stati rubati tre notebook Acer, oltre a materiale sportivo.

Il furto dei notebook non è però durato a lungo. Durante un’operazione di controllo in zona stazione i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio, impegnati in via IV novembre, li hanno recuperati. Ieri la restituzione, con la consegna dei tre computer alla dirigente scolastica.

Il colpo era avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando i malviventi avevano forzato una porta della palestra. Oltre a rubare materiale sportivo, i ladri sono saliti al primo piano, prendendo quattro pc. Ne hanno poi abbandonato uno - rotto - in palestra, mentre si sono allontanati con gli altri tre.

Scoperto il furto, gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi. Poi i carabinieri, durante i controlli effettuati in zona stazione, li hanno recuperati e riportati alla scuola. Dirigente dell’Istituto comprensivo Pertini 2 è Katia Malaguti.

Finora non sono stati individuati i ladri.