Recuperato ex negozio con i soldi di un privato

Si dimostra sempre più coinvolgente il progetto di riqualificazione del borgo, del centro storico di Gualtieri, attraverso un percorso condiviso che coinvolge Comune, associazioni e cittadini. Si punta a restituire alla cittadinanza quello che, insieme alla preziosa collaborazione dei privati, costituisce il progetto di ’Spazio Libero, ridiamo vita al Borgo’. E non mancano idee per ripensare l’utilizzo dei locali sfitti attraverso un uso temporaneo che possa soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte.

Il primo importante obiettivo è far sentire il "privato-proprietario" fondamentale per la rinascita del centro. Un esempio di partecipazione attiva del privato è l’approccio di Arnaldo Negri, che si è reso disponibile, a proprie spese, a sistemare quello che un tempo era una macelleria e poi una rivendita musicassette, ma che oggi è uno dei numerosi locali non utilizzati del centro. "Questo progetto lo trovo stimolante e mi fa piacere fare qualcosa di utile per la comunità gualtierese", dice Negri.

Questo spazio libero verrà messo a disposizione gratuitamente di associazioni o gruppi di persone per organizzare incontri, corsi, ludoteca e altro ancora. Arredo e allestimento saranno frutto del primo laboratorio organizzato con atelierista e giovani, sostenuto economicamente con parte del ricavato del Crownfunding legato a questo stesso progetto. E poi l’esempio della famiglia Artoni, che in più occasioni ha concesso gratuitamente il locale adiacente alla torre civica per la realizzazione di eventi pubblici.

Trovato poi un accordo con Manuela e Beatrice Burani, proprietarie di un locale sfitto in via Vittorio Emanuele: alla base dell’intesa vi è l’utilizzo del locale in forma gratuita in cambio della cura dello stesso e per iniziative rivolte alla comunità locale.

Antonio Lecci