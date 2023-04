Reggio Emilia, recuperato nel Po il corpo dell'uomo sparito a Boretto

Boretto (Reggio Emilia), 7 aprile 2023 - Non c’erano molte speranze di ritrovare in vita il pensionato di 68 anni, S.B., originario della provincia di Foggia che abitava nel Bolognese, che a fine gennaio era sparito dalla zona del lido Po di Boretto, dove per settimane si erano concentrate le ricerche.

Nel pomeriggio di venerdì 7 aprile è stato recuperato il corpo, che il fiume ha trasportato fino a Borgo Virgilio, la località mantovana in cui il cadavere è stato avvistato, verso le 13, per poi essere recuperato un paio d’ore più tardi dai vigili del fuoco della città virgiliana. L’uomo si era allontanato improvvisamente da casa. La sua autovettura era stata rinvenuta, regolarmente chiusa e parcheggiata, al lido Po borettese. Una zona che conosceva per aver abitato, in passato, nella Bassa Reggiana. Le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso l’uomo mentre si dirigeva verso il fiume. Poi più nulla. Anche i familiari avevano seguito le operazioni di ricerca, con vigili del fuoco, elicottero, carabinieri, polizia locale, unità cinofile, nucleo sommozzatori del 115, oltre a volontari del territorio e Protezione civile. Ora il corpo è stato recuperato, sulla sponda mantovana del fiume, e messo a disposizione dei familiari.