Recupero crediti e potenziamento infrastrutture Spanò fa il bilancio dopo dodici mesi di mandato

Organizzazione degli uffici comunali con la Ragioneria che ha cominciato a funzionare a pieno regime anche sul recupero dei crediti; potenziamento delle infrastrutture; lavoro con le scuole e le associazioni. Sono i temi portanti dell’intervento del sindaco Alessandro Spanò che, con la sua giunta e la maggioranza, ha presentato il bilancio del suo primo anno di governo. Nell’auditorium di piazzale Montry il pubblico era numeroso (una cinquantina di cittadini) e, con l’ausilio di slide riassuntive, si è parlato anche dei prossimi cantieri. Relativamente agli Uffici interni, si segnalano un nuovo istruttore contabile per l’ufficio ragioneria e un nuovo istruttore tecnico per l’Ufficio tecnico, entrambi a tempo indeterminato, mentre prossimamente entreranno in forza - sempre a tempo indeterminato - un nuovo operaio e un nuovo istruttore.

"L’apporto di nuovo personale ha permesso la redistribuzione dei carichi di lavoro, una nuova riorganizzazione del lavoro e benefici economici, dato che alcune procedure sono andate a risolversi", sul fronte del credito Iva, del recupero di crediti e del saldo di passati debiti fuori bilancio. La giunta ha poi messo in luce gli investimenti sostenuti sin qui, tra cui i 38mila euro per la scuola materna; 30mila euro sul verde pubblico; 11mila sulla scuola primaria e la secondaria; 25mila e 900 sul palasport; 90mila euro sugli asfalti (via Marconi, via Moro e via Cavatorti); 12mila e 800 per le strade bianche e, infine, 140mila euro per l’adeguamento sismico della palestra comunale "Luigi Boni", dell’auditorium e della scuola media, a cui si aggiungono 1,4 milioni di euro di finanziamento statale.

I lavori, previsti nell’ambito del Pnrr, avranno inizio tra settembre e ottobre per la palestra e l’auditorium, mentre a gennaio ’24 interesseranno la scuola. Durante i cantieri, le attività della palestra si svolgeranno al centro Komodo; quelle dell’Auditorium si sposteranno al 1°piano della biblioteca mentre le classi delle medie saranno trasferite all’interno di un prefabbricato o di edifici in affitto.

Francesca Chilloni