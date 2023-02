Recupero di via Paradisi "Lettere di esproprio ai residenti dei palazzi Il Comune ha mentito"

di Daniele Petrone

"Diversi proprietari di casa in via Paradisi si sono visti recapitare oggi le lettere di esproprio. Alla faccia di chi aveva detto che non sarebbe successo...". La denuncia è di Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, consiglieri comunali di Coalizione Civica, in riferimento al progetto denominato Pru R60 che vedrà la riqualificazione di tre palazzine in zona stazione di via Paradisi ai civici 6, 8, 10, 12, 14 e 16 (con 109 alloggi destinati alla gestione pubblica di Acer), grazie a venti milioni di fondi pubblici (da una parte i 5,3 milioni del ‘Piers’ e dall’altra 15 milioni del ‘PinQua’, tra soldi europei e ministeriali) ottenuti nel luglio 2021 dopo la candidatura ai bandi nel giugno 2020. Furono estati infuocate con una feroce discussione nel quartiere che si organizzò in un comitato di protesta per dire ‘no’ agli espropri. Specie per quei proprietari o inquilini che tengono a rimanere nella zona perché legittimamente affezionati; mentre un’altra grande fetta in realtà, in particolare formata da tanti stranieri, avevano aperto ad andare altrove purché ovviamente il Comune trovasse loro una sistemazione accettabile.

L’attacco di De Lucia e Aguzzoli è rivolto in particolare all’assessore alla casa Lanfranco de Franco che per competenza sta seguendo il progetto difeso a spada tratta anche dal sindaco Luca Vecchi ("Non arretreremo, senza questo progetto il quartiere non cambia. È una grande occasione"). Dopo una scia infinita di polemiche, de Franco in un’intervista al Carlino aveva dichiarato che "da via Paradisi non sarà cacciato nessuno", che "erano al vaglio soluzioni per chi vuole restare nel quartiere" e "che le case dovranno essere liberate, ma che nessuno andrà a vivere sotto i ponti". Ma soprattutto dichiarò che "gli espropri saranno l’ultima ratio". Le acque sembravano essersi calmate anche grazie ai colloqui faccia a faccia tra Amministrazione e famiglie interessate al fine di trovare una soluzione.

Ma ora che il progetto entra nella fase esecutiva, i residenti sono nuovamente sul piede di guerra. "Programma di riqualificazione urbana denominato ’Pru R60’: comunicazione all’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità – si legge nell’intestazione di una delle lettere ricevute da un abitante – (...) con deliberazione del consiglio comunale del 12 dicembre 2022 dichiarata immediatamente eseguibile (...) l’entrata in vigore del Pua comporterà l’apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche".