Redditi dei parlamentari, il ‘paperone’ resta Gianluca Vinci

Nulla cambia in testa e in coda, rispetto allo scorso anno, in tema di situazione reddituale dei parlamentari reggiani. Che dichiarano cifre anche abbastanza consistenti ma decisamente lontane dai recordman come Matteo Renzi, che ha ufficializzato redditi superiori ai 3 milioni di euro, e tutto sommato nella media di molti colleghi, in particolare quelli che vengono dalle libere professioni o da precedenti incarichi amministrativi. Per quanto concerne i parlamentari made in Reggio, le dichiarazioni prodotte nel 2023, analogamente al 2022, vedono il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Vinci, vantare il maggior reddito complessivo, 128.176 euro: lievemente incrementato rispetto ai 125mila e rotti dell’annualità precedente. Si conferma parlamentare più "povera" l’ex sindaca di Correggio, Ilenia Malavasi, che oggi siede a Montecitorio e ha dichiarato un reddito di 53.810 euro, 8mila in più, peraltro, nei confronti del 2022. Confermata, per entrambi, la situazione patrimoniale precedente: Vinci risulta tuttora possedere due appartamenti, due uffici e un monolocale a Reggio, più un terreno ad Albinea.

La Malavasi è invece proprietaria di un fabbricato e comproprietaria per un terzo di un terreno agricolo, oltre a detenere la nuda proprietà del 5,41% delle quote della società MaboSrl e il 20% di Mabogroup Srl, entrambe di Correggio. Di sua pertinenza anche una Volkswagen Tiguan del 2017. Per quanto riguarda gli altri membri del Parlamento di origine reggiana, partendo da quelli nelle fila dell’opposizione, l’ex ministro, e oggi senatore Pd, Graziano Delrio ha dichiarato un reddito complessivo di 99.370 euro, praticamente uguale a quanto pubblicato nel 2022; mentre Andrea Rossi, suo compagno di partito e giunto alla seconda legislatura da deputato, segue di un’incollatura: 99.349 euro, anch’egli su cifre analoghe all’anno passato. In tema di situazione patrimoniale l’ex sindaco di Reggio possiede un fabbricato a Reggio, al 50%, e uno per intero a Bocenago, in Val Rendena, oltre a una Dacia Duster del 2011. È anche comproprietario di due terreni ad Albinea. Rossi è invece proprietario di una Lexus Nx del 2019 e possiede in comproprietà un terreno a Casalgrande.

Stefania Ascari, alla Camera in quota MoVimento 5Stelle, ha dichiarato quasi 120mila di reddito complessivo, circa ventimila in più a confronto del 2022 e c 95mila in più rispetto al suo leader di partito, Giuseppe Conte, che ha prodotto un 730 da appena 24mila e 300 euro. L’altra parlamentare della maggioranza, Gloria Saccani Jotti, ha viceversa dichiarato meno dell’anno scorso (106.190 euro oggi, rispetto ai 110mila e rotti del 2022) ma ha acquisito un fabbricato a Reggio. Che va ad aggiungersi agli altri 4 dichiarati in città e ai 2 nel comune di Ventasso. Possiede inoltre 2 Audi G3, del 2015 e del 2019, e un terreno a Cavriago.

Gabriele Gallo