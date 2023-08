Reddito di cittadinanza "A Reggio 1.600 percettori La metà perderà il sussidio"

di Benedetta Salsi

Pnrr, reddito di cittadinanza, migranti. "Tre temi che sembrano distanti tra loro, ma che hanno un comune denominatore: siamo difronte a un attacco alla parte più fragile del Paese, a un governo che ignora e derubrica il valore della fragilità sociale; un governo che non combatte le disuguaglianze, che riduce opportunità e diritti e lascia indietro chi ha bisogno".

REDDITO

DI CITTADINANZA

Sindaco Vecchi, che ripercussioni hanno le scelte del governo sul Reddito di cittadinanza a Reggio?

"L’hanno smantellato via sms, hanno acceso una bomba sociale e l’hanno scaricata sui Comuni. È successo quello che come Anci nazionale avevamo anticipato nei mesi scorsi: hanno tolto un sussidio economico a sostegno di chi vive in condizioni di massima povertà. E viene fatto con criteri opinabili. Nel Comune di Reggio riguarda 1.600 persone, di cui la metà perderà il sussidio. E noi siamo un’isola felice, con la disoccupazione al 3%, in altre parti d’Italia si arriva a dieci volte tanto".

Avete una mappatura dei percettori del Reddito a Reggio?

"Certo, sappiamo chi sono, nome e cognome. La metà di queste persone è seguita dagli uffici di collocamento, l’altra metà dai servizi sociali: parliamo della parte più povera della società. È un atto decisionale verticistico del tutto privo di sensibilità sociale: mette nel mirino la povertà e la colpisce. Un conto è stroncare gli abusi, un’altra cosa è revocare un sostegno alla povertà. Il governo ha fatto quella misura ‘la card’, che individua una platea di aventi diritto con uno stanziamento di 300 euro una tantum. Hanno detto di andare alle Poste, ma alle Poste non sono pronti, così le persone si stanno rivolgendo al Comune, ma neanche noi siamo i referenti. Così vengono rimbalzati da un posto all’altro e giustamente si arrabbiano, sentendosi trattati come pacchi. Ma i Comuni non possono arrivare dove lo Stato taglia... ".

Sulla decisione ha pesato il fatto che in troppi possano averne approfittato...

"Capisco il dibattito sui furbetti, ma non possono pagare gli onesti per colpa di alcuni disonesti.

Il tema è se una democrazia e un Paese civile hanno il dovere di occuparsi delle fragilità o ’si salvi chi può’. Chi froda va individuato, perseguito e stroncato. Certamente. Ma così no, le persone più deboli vengono lasciate indietro. Siamo di fronte a situazioni di povertà culturale e sociale, va esaminato caso per caso. Non si può generalizzare. I furbetti, invece, da parte nostra sono sempre stati segnalati alle autorità competenti".

PNRR

Anche l’annuncio del taglio drastico dei fondi del Pnrr mette a rischio molti progetti.

"Ci sono incendi, frane e alluvioni in tutto il Paese e loro tagliano 16 miliardi al dissesto idrogeologico, alle infrastrutture e ai quartieri delle città. È una misura sbagliata e anacronistica".

Che impatto avrebbe su Reggio?

"Noi siamo colpiti in un bando ‘rigenerazione urbana’ da 20 milioni di euro che ha finanziato 18 progetti in tanti quartieri: ad esempio sottopasso ciclo-pedonale di via Roma, ponte del Gattaglio o la riqualificazione del teatro Piccolo Orologio. L’ambiguità che andrebbe risolta è la seguente: il governo ha detto che non si tratta di un vero taglio perché destinerà fondi equivalenti da altre risorse. A parole, quindi, hanno promesso che non taglieranno e che daranno copertura: ma a oggi c’è solo l’annuncio del taglio".

L’avvio di alcuni cantieri era imminente. Dunque, che farete?

"Io faccio quello che faranno tutti i sindaci: andiamo avanti. Noi abbiamo già appaltato quasi tutti questi progetti e non possiamo fermarci ora. Saremmo inadempienti. Confidiamo sul fatto che se il Parlamento e l’Europa dovessero accettare il taglio, verrà poi rifinanziato, altrimenti ci sarebbe una scopertura epocale. Ma noi abbiamo il dovere di rispettare le scadenze: ci hanno chiesto di finanziare tutto entro ottobre e l’abbiamo fatto. Ora noi non possiamo fermarci. Vogliamo concretizzare progetti importanti per la città, noi non ci fermiamo difronte a dichiarazioni di qualsivoglia ministro. Non ci sono atti. Dunque procediamo. Ma è un fatto politicamente gravissimo e senza precedenti".

EMERGENZA MIGRANTI

Anche in città l’accoglienza dei migranti sta assumendo toni di emergenza. A che punto siamo?

"La situazione è grave, senza precedenti dal 2017. A oggi abbiamo in città circa 1.500 persone. Sono triplicati gli arrivi rispetto a un anno fa. Noi contiamo di non alterare il sistema di accoglienza diffusa che ha consentito integrazione e sicurezza in questi anni. Però la situazione minori, peraltro tutti a carico del Comune, è assolutamente critica".

Quali sono i costi per i minori?

"A Reggio ne abbiamo 260 e ci costano 120 euro al giorno. Soldi che sono tutti sulle spalle del bilancio del Comune e di Fcr, frutto di uno scaricabarile che non è mai stato risolto".

Minori non accompagnati che dal momento che compiono 18 anni poi diventano ’fantasmi’ per la società magari costretti a spacciare in stazione. Come è accaduto nel caso dell’omicidio di Thabet.

"La legge italiana non ci consente di prenderceli in carico. È tutto sulle spalle dei Comuni: a Reggio abbiamo un welfare molto ampio, strutturato, ma quando lo Stato ti lascia a piedi non possono sopperire sempre i Comuni".

C’è una soluzione?

"L’Italia dovrebbe fare come fa la Germania: regolare questi flussi e programmare l’inserimento nel mercato del lavoro. Tanti imprenditori reggiani mi dicono che bisognerebbe fare così. Ci sono luoghi del nord Italia che hanno una forte richiesta di manodopera: baristi, lavoratori stagionali, operai che non si trovano. E allora perché non inserire queste persone? Capisco che sia un tema scivoloso, ma in Germania hanno fatto così e ha funzionato. Gli stessi imprenditori lo chiedono".