Referendum dell’8 e 9 giugno. Oggi Landini al centro Malaguzzi

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, Pierluigi Bersani e lo storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari: saranno questi i protagonisti dell’incontro in programma per oggi a Reggio sul referendum dell’8 e 9 giugno.

L’appuntamento, a partire dalle 19 al centro Malaguzzi, sarà moderato dalla giornalista Mediaset, Laura Berlinguer.

L’incontro è organizzato dalla Camera territoriale del lavoro di Reggio, impegnata al massimo da diverse settimane sulla prossima campagna referendaria che chiamerà al voto oltre 400.000 cittadini reggiani.

L’imponente sforzo organizzativo espresso in vista del referendum viene sottolineato dal segretario provinciale Cgil, Cristian Sesena, che in premessa cita i numeri delle azioni realizzate.

"Cinquantanove comitati territoriali, uno per ogni paese e per ogni circoscrizione di Reggio Emilia – elenca il segretario – 180 comitati aziendali, più di 600 iniziative".

Vale a dire volantinaggi, banchetti, dibattiti, concerti e flash mob che in programma da qui al 6 giugno su tutta la provincia. Senza contare i "230.000 volantini già distribuiti, a cui se ne aggiungono altrettanti pronti per il porta a porta".

Insomma, aggiunge Sesena, "la nostra organizzazione è pancia a terra per convincere le reggiane e i reggiani ad andare a votare l’8 e il 9 giugno e per sostenere le ragione del Sì".

Il segretario considera questo "uno sforzo dovuto", per difendere "il valore della democrazia e contribuire ad un cambio di passo verso un lavoro più stabile, dignitoso e tutelato".