Referendum, il ’No’ e la delusione: "Ha prevalso l’idea della paura"

All’indomani del referendum, "a mente fredda, dopo la delusione per la sconfitta si cercano le ragioni" afferma l’assessora alle politiche educative del Comune di Reggio, Marwa Mahmoud. "Il risultato del quesito sulla cittadinanza, è il colpo che non ti aspetti, la ferita nella ferita. L’assillo di oggi è capire perché, anche a sinistra, ci sono tante e tanti – certo una minoranza – che non pensano sia giusto dimezzare i tempi di attesa per la richiesta della cittadinanza italiana da parte di persone soggiornanti regolarmente nel nostro Paese, con un reddito stabile da anni, con competenze linguistiche probabilmente superiori a quelle di molti nostri connazionali, in regola col pagamento delle tasse e senza conti in sospeso con la giustizia. E trovano invece giusto continuare ad avere cittadini di serie A e cittadini di serie B".

L’amarezza per il risultato "non deve però indurci a risposte facili – chiarisce Mahmoud –. Io non credo che il mio Paese, l’Italia, sia razzista. Credo invece che sia penetrata a fondo, nella società tutta, la narrazione della paura. E il tema della cittadinanza si è saldato con quello dell’immigrazione, a sua volta raccontato per anni nei termini dell’emergenza, dell’invasione, della minaccia. Credo sia questo il punto da mettere a fuoco: prima ancora che una questione etnica o religiosa è la questione sociale che disgrega le nostre società". Ossia "la mancanza di prospettive per il futuro, la svalutazione del lavoro, lo smantellamento della sanità pubblica e del welfare, i servizi carenti, la ripresa dell’emigrazione di tante e tanti giovani, a spingere le persone, anche in buona fede, a cercare il ‘nemico’".

"Sta a noi non mollare, non abbandonare quella parte del Paese che non si è arresa alla narrazione imperante, che ha battuto un colpo nelle urne – conclude l’assessora –. Sta a noi spiegare di più e meglio che la risposta all’insicurezza sociale non saranno mai i muri, ma l’inclusione, la condivisione di diritti e doveri, che insicurezza, criminalità, disagio sociale sono figli dell’emarginazione, della discriminazione".