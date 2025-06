Referendum, oggi e domani si vota. Chiamati alle urne 123mila reggiani

Si vota per i cinque quesiti, su lavoro e tempi per la cittadinanza italiana, oggi e domani in Italia. Per il solo Comune di Reggio la spesa sarà di quasi 184mila euro, a cui si aggiungono spese per facchinaggio, posta, interventi di reperibilità, pulizie extra… a carico del Ministero dell’Interno. E per seguire in tempo reale i risultati del voto sarà riproposto per la città il sistema di rilevazione con la rete internet, in collaborazione con Provincia e Prefettura (https://elezioni.comune.re.it). Quattro le rilevazioni previste sull’affluenza: alle 12, 19 e 23 di oggi, alle 15 di domani. A Reggio città i votanti sono 122.668 (63.116 donne e 59.552 uomini), di cui 346 elettori fuori sede (224 donne e 122 uomini). Votano per la prima volta 430 donne e 474 uomini. In quattro potranno andare alle urne nel giorno del diciottesimo compleanno, il più anziano è un uomo nato il 25 dicembre del 1918. Sono 160 le sezioni (la numero uno 1 è al liceo Ariosto di piazzetta Pignedoli), in 53 sedi, con 8 seggi speciali e 14 volanti. Due i seggi domiciliari. Le sezioni 69 e 70, solitamente all’istituto Motti, sono ricollocate alla Zibordi in viale Montegrappa. Le sezioni 25 e 65, della scuola Ghiarda si trovano alla Don Pasquino Borghi in via Pascal. La sezione 104 della Palestrina Anziani di Masone è ricollocata alla scuola Ariosto di San Maurizio. La sezione 95 della elementare Marconi è alla Ca’ Bianca in via Gattalupa 1. In caso di smarrimento o distruzione della tessera elettorale è possibile richiedere il rilascio della copia agli uffici elettorali, aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in via Toschi 27. La tessera può essere rilasciata ai diretti interessati, ai familiari conviventi oppure a persone delegate dall’interessato con apposito modulo con allegata la fotocopia del documento d’identità dell’interessato. Il rilascio è immediato. Disponibile il servizio di trasporto dei disabili ai seggi elettorali, garantito dall’Agenzia Mobilità, su prenotazione (callcenter@til.it o telefonando allo 0522-927654).