Referendum, via alla campagna Cgil: "Informeremo la gente nelle piazze"

"Ora è il momento di comicniare a presidiare i comuni con un primo tradizionale momento di confronto e dialogo coi cittadini". Il leader della Cgil reggiana Cristian Sesena (foto) lancia la campagna sul referendum dell’8-9 giugno che chiamerà alle urne gli italiani sottoposti a quattro quesiti inerenti i diritti sul lavoro e uno sulla riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza. Dopo l’evento di sabato in piazza della Vittoria, in concomitanza con manifestazioni in tutta Italia, in questa settimana il sindacato dei lavoratori sarà in tutta la provincia per il volantinaggio.

Il calendario degli appuntamenti parte da domani, al mercato di Cadelbosco e giovedì nel piazzale davanti a Poste Italiane e di fianco al Conad di Albinea. Venerdì 18 al mercato di Bagnolo. Mentre nel distretto montano la Cgil sarà presente domani al mercato di Carpineti, giovedì al mercato di Ramiseto e Villa Minozzo. E ancora venerdì davanti alla sede Cgil di Cervarezza. Nel distretto di Correggi domani sempre al mercato di Correggio, giovedì tra i banchetti degli ambulanti a Fabbric e venerdì al mercato di Rio Saliceto.

Nel distretto della bassa reggiana: domani al mercato di Guastalla, giovedì ai mercati di Boretto, Brescello, Novellara e Santa Vittoria, venerdì al mercato di Reggiolo e Gualtieri.

Nel distretto di Scandiano dopo la tappa di ieri, domani sarà la volta di Arceto e giovedì al mercato di Casalgrande e Castellarano, venerdì a Baiso e davanti al Conad di Viano.

Nel distretto della Val D’Enza infine, dopo ieri a Montecchio, oggi sarà la volta del mercato di Campegine, domani a Cavriago e giovedì al mercato di San Polo. Venerdì toccherà a Barco di Bibbiano, sabato al mercato di Canossa e la domenica di Pasqua alla Festa dell’antiquariato Cavriago.