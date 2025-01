‘Refutura’, la svolta energetica

Sabato 1 febbraio alle 10 negli spazi della Sabar spa, in strada Levata a San Giovanni di Novellara, viene presentato il progetto ReFutura, una comunità energetica rinnovabile promossa dall’Unione Comuni Bassa Reggiana, coinvolgendo imprenditori, associazioni ma anche singoli cittadini. Intervengono Roberto Angeli (presidente Unione Bassa Reggiana), Marco Boselli (direttore generale Sabar) e Lorenzo Bigliardi (responsabile Ufficio energia di Sabar).

L’obiettivo è quello di usare fonti di energia rinnovabili portando un beneficio concreto alla collettività. Associazioni, aziende e cittadinanza potranno produrre e consumare la propria energia pulita, arrivando a ottenere il contributo del Gestore dei Servizi Energetici da reinvestire per il bene comune e, in particolare, in progetti solidali. Prevista una visita a uno degli impianti fotovoltaici di Sabar.