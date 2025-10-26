Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaRefutura s’allarga, pienone ai tavoli
26 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Refutura s’allarga, pienone ai tavoli

Refutura s’allarga, pienone ai tavoli

Gli incontri della comunità energetica nata da Sabar e dai Comuni stanno attirando sempre più pubblico

Una foto dell’incontro di Poviglio

Una foto dell’incontro di Poviglio

Un folto pubblico, quello che ha partecipato agli incontri di presentazione del progetto "Refutura", comunità energetica nata da un progetto di Sabar e dei Comuni della Bassa Reggiana, a cui stanno aderendo anche realtà da fuori territorio. Tra cui il Comune di Correggio, che nei giorni scorsi ha organizzato un incontro illustrativo a palazzo dei Principi, proprio per approfondire l’argomento. I tecnici di Sabar hanno spiegato il progetto, che già coinvolge i Comuni della Bassa Reggiana, fornendo dati utili ai cittadini che volessero partecipare all’iniziativa. E nelle prossime settimane verrà diffusa una spiegazione dettagliata delle modalità per aderire e delle potenzialità della comunità energetica. Successo che, appena il giorno prima, aveva ottenuto lo stesso incontro al circolo Kaleidos di Poviglio. Segno di un crescente interesse verso i temi della sostenibilità, dell’autonomia energetica e della transizione ecologica del territorio. Refutura è la prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) nata nell’ambito della Bassa Reggiana. Si tratta di un progetto innovativo che consente a cittadini, imprese ed enti pubblici di produrre, condividere e consumare energia pulita, generata da fonti rinnovabili come il fotovoltaico, con benefici economici, ambientali e sociali per l’intera collettività. Refutura promuove un modello energetico partecipativo e territoriale, in cui ogni aderente contribuisce alla riduzione delle emissioni di Co2 e al raggiungimento dell’indipendenza energetica, ottenendo dei vantaggi economici.

Antonio Lecci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteEnergia