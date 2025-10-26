Refutura s’allarga, pienone ai tavoli

Un folto pubblico, quello che ha partecipato agli incontri di presentazione del progetto "Refutura", comunità energetica nata da un progetto di Sabar e dei Comuni della Bassa Reggiana, a cui stanno aderendo anche realtà da fuori territorio. Tra cui il Comune di Correggio, che nei giorni scorsi ha organizzato un incontro illustrativo a palazzo dei Principi, proprio per approfondire l’argomento. I tecnici di Sabar hanno spiegato il progetto, che già coinvolge i Comuni della Bassa Reggiana, fornendo dati utili ai cittadini che volessero partecipare all’iniziativa. E nelle prossime settimane verrà diffusa una spiegazione dettagliata delle modalità per aderire e delle potenzialità della comunità energetica. Successo che, appena il giorno prima, aveva ottenuto lo stesso incontro al circolo Kaleidos di Poviglio. Segno di un crescente interesse verso i temi della sostenibilità, dell’autonomia energetica e della transizione ecologica del territorio. Refutura è la prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) nata nell’ambito della Bassa Reggiana. Si tratta di un progetto innovativo che consente a cittadini, imprese ed enti pubblici di produrre, condividere e consumare energia pulita, generata da fonti rinnovabili come il fotovoltaico, con benefici economici, ambientali e sociali per l’intera collettività. Refutura promuove un modello energetico partecipativo e territoriale, in cui ogni aderente contribuisce alla riduzione delle emissioni di Co2 e al raggiungimento dell’indipendenza energetica, ottenendo dei vantaggi economici.

Antonio Lecci