Regala due gomme all’amica Pagava il titolare dell’officina

Ruba sul posto di lavoro: un 26enne, residente in provincia di Bologna, è stato denunciato dai carabinieri di Albinea con l’accusa di furto aggravato.

Il giovane nei giorni scorsi si era recato nell’autofficina di cui era dipendente per montare due pneumatici sull’automobile di una sua amica. Il ragazzo era in possesso delle chiavi avendo totale fiducia da parte del suo titolare, un 50enne reggiano.

Il titolare ha scoperto la presenza del dipendente nell’attività con in mano due pneumatici montati sui cerchi di un’auto. "Sono miei, li ho acquistati su internet per montarli nell’auto di una mia amica".

E’ la giustificazione fornita dal 26enne prima di allontanarsi che non ha però convinto il 50enne che ha compiuto alcuni accertamenti. L’uomo, dai controlli compiuti nel proprio magazzino, ha poi scoperto l’effettivo ammanco di due pneumatici: per marca e tipo erano gli stessi utilizzati dal dipendente per montarli sulla macchina della sua amica. Non è stata fornita nessuna documentazione contabile per l’esibizione della fattura.

Il 50enne, tradito nella fiducia, si è quindi presentato ai carabinieri della stazione di Albinea per segnalare il furto avvenuto all’interno dell’attività. E’ stata pertanto formalizzata la relativa denuncia. I militari dell’Arma hanno dunque iniziato le indagini che hanno permesso di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’indagato del quale sono stati acquisiti elementi di presunta responsabilità per il reato di furto aggravato. Il 26enne è finito nei guai: è stato infatti denunciato alla Procura di Reggio. Il giovane, grazie alle chiavi che gli hanno consentito l’accesso sul posto di lavoro, aveva raggiunto l’autofficina a ridosso delle festività di Ferragosto durante una giornata di chiusura dell’autofficina.

mat. b.