Regali e cene pagate da un disabile: "Condannatela a un anno e mezzo"

Un anno e mezzo: è la pena chiesta ieri dal pubblico ministero per una donna, oggi 43enne, accusata di circonvenzione di incapace. La vicenda si colloca a Correggio: secondo la Procura, lei, tra il 2017 e il 2018, attraverso "pretestuose affettuosità", avrebbe indotto lui, un 41enne "palesemente affetto da un lieve deficit cognitivo", ad accendere cinque finanziamenti bancari per 35mila euro, e a fare plurimi prelievi in contanti, che hanno portato il conto corrente dell’uomo a un ‘rosso’ di quasi tremila euro.

Si sarebbero susseguite cene al mare a base di pesce due o tre volte alla settimana, pernottamenti in albergo, regali: ogni spesa si aggirava sul centinaio di euro, ma gli esborsi erano stati ripetuti. La loro non sarebbe stata una storia d’amore, ma un’amicizia caratterizzata da una frequentazione assidua. E da spese troppo elevate che, secondo la tesi d’accusa, sono state sostenute unilateralmente da un uomo con fragilità, mentre lei aveva una storia con un altro.

Nonostante il disturbo certificato, l’uomo, che si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Franco Beretti, ha una vita che appare normale. Quando i familiari scoprirono che aveva acceso prestiti in banca scattò la denuncia. Davanti al giudice Michela Caputo (nella foto), in passato era stata sentita l’imputata, secondo la quale il conto era ‘alla romana’; lei, che aveva disturbi alimentari, aveva detto che in presenza di lui si sentiva tranquilla e riusciva a mangiare.

Per l’imputata ieri la difesa, affidata agli avvocati Alessandro Nizzoli e Alessio Fornaciari, ha chiesto l’assoluzione; la sentenza è prevista nella prossima udienza.

Alessandra Codeluppi