Regali e inviti insistenti. Stalker nei guai. La procura respinge ogni patteggiamento

Una giovane laureata è stata contattata da un ragazzo che voleva proporle un corso professionalizzante. Ma quell’offerta, a detta della donna, si sarebbe poi trasformata in un incubo, prima per lei e poi anche per la sorella. All’inizio la conoscenza con lui da parte della ragazza, oggi 27enne non aveva comportato particolari problemi, finché il ragazzo, un coetaneo residente a Modena, libero professionista, non avrebbe iniziato a manifestare comportamenti ossessivi. Come continue richieste alla giovane di partecipare ai corsi e di collaborare con lui. E poi regali, anche costosi, inviati ripetutamente sul posto di lavoro: rose, libri, torte e anche borsette costose. Gentilezze che sono apparse troppo invadenti per essere percepite come un corteggiamento. Anche perché lui le avrebbe mandato messaggi in cui alle frasi affettuose ("Sei la mia migliore amica") se ne alternavano altre più dure ("Ti blocco, basta") e varie richieste di uscita. Il giovane ha conosciuto anche l’altra sorella, una 31enne, e l’avrebbe sfruttata per avvicinare e intimidire la prima ("Dille di rispondermi"). Le condotte insistenti sarebbero proseguite fino al momento della querela, sporta nel gennaio di quest’anno: per il 27enne è stato formulato il reato di stalking. In febbraio il giudice per le indagini preliminari Silvia Guareschi ha applicato al giovane diverse misure cautelari: divieto di avvicinamento alle parti offese e ai luoghi da loro battuti e di frequentazione dei parenti delle sorelle e dell’ex fidanzato della 27enne; divieto di dimora nel comune di Reggio e in un paese del distretto ceramico. E anche il braccialetto elettronico. Il pubblico ministero Marco Marano aveva chiesto il giudizio immediato. La difesa ha domandato il patteggiamento e in subordine il rito abbreviato, poi il fascicolo è passato al gup Andrea Rat. Le giovani sorelle si sono costituite parte civile attraverso l’avvocato Marco Fantini. Nella scorsa udienza l’accordo sulla pena è stato rigettato dal pm perché ritenuto troppo basso. Ieri il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha invece respinto in toto ogni proposta di patteggiamento.