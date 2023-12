Regali, l’appello di Lapam: "Scegliete gli artigiani"

"Scegliere prodotti artigianali significa scegliere la qualità, il valore del lavoro ed è un sinonimo di garanzia e personalizzazione. Invitiamo ad acquistare locale per fare compere natalizie, privilegiando i negozi di prossimità, sostenendo così non solo gli imprenditori, i loro dipendenti e le loro famiglie, ma anche per contribuire alla trasmissione della cultura del sapere artigiano".

Daniele Casolari, responsabile sindacale e delle categorie Lapam Confartigianato, ribadisce l’importanza di valorizzare i prodotti artigianali per i propri acquisti di Natale, sostenendo la campagna promossa da Confartigianato a livello nazionale #Acquistiamolocale. Come emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, a novembre 2023 la fiducia dei consumatori torna a salire mentre scende l’inflazione. I prezzi del ’carrello della spesa’ sono in aumento del 6,1%, mentre crescono meno (+4,8% a ottobre a livello nazionale e + 4,5% a livello regionale) quelli della ’slitta di Babbo Natale’. Reggio è la provincia dove si registra l’aumento dei prezzi più contenuto in regione, pari al +3,4%. A dicembre il valore delle vendite al dettaglio supera del 28,3% la media annuale. Reggio Emilia si piazza al terzo posto in Emilia-Romagna, dietro a Bologna e Modena, per la spesa delle famiglie che a dicembre ammonta a 211 milioni di euro.

Nel reggiano sono 3.157 le imprese artigiane in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale, pari al 22,7% del totale delle imprese artigiane del territorio. Qui lavorano 10.082 operai, il 26,8% degli addetti dell’artigianato reggiano.