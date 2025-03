Regali, riapre la Bottega della Caritas

Dopo il successo del periodo natalizio, la Bottega del Regalo Solidale della Caritas riapre in via Emilia Santo Stefano, di fianco all’omonima chiesa, per la festa della donna e la festa del papà, pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano fare un regalo che va oltre il semplice pensiero, contribuendo a sostenere gli importanti progetti di solidarietà di Caritas e Centro Missionario a Reggio e nel mondo.

Le aperture speciali dedicate alla Festa della Donna si terranno venerdì 7 e sabato 8 marzo, dalle 9.30 alle 13, nella sede di via Emilia Santo Stefano 30/A. Sarà l’occasione perfetta per scegliere un regalo solidale che possa fare la differenza nella vita delle molte donne incontrate dalla Caritas e dal Centro Missionario. Tra le azioni che si possono sostenere vi sono il finanziamento dello stipendio di una cuoca per la mensa Cantine della parrocchia di Manakara in Madagascar, l’acquisto di una cassa per l’acqua potabile per le case delle popolazioni dell’Amazzonia, e il sostegno alle donne ricoverate presso l’ospedale FMA di Ampasimanjeva. Inoltre, sarà possibile contribuire con donazioni destinate a offrire una notte in accoglienza presso la Locanda Casa Bruna e trattamenti viso e manicure per le donne accolte nelle strutture Caritas.

In occasione della Festa del Papà, la Bottega sarà aperta sabato 15, martedì 18 e mercoledì 19 marzo, sempre dalle 9.30 alle 13. Anche in questa occasione si potrà scegliere tra numerosi regali solidali pensati per i papà, come il finanziamento di un tetto in lamiera per una famiglia in Amazzonia, strumenti di lavoro agricolo per i giovani della Ferme di Manakara in Madagascar e cappelli di paglia per i pazienti ricoverati all’ospedale FMA di Ampasimanjeva. Tra le proposte di Caritas, invece, vi sono il sostegno per una notte in locanda d’accoglienza, un taglio di capelli o una rasatura dal barbiere.

Cesare Corbelli