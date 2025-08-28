‘Reggaemilia Dub Attack’. In scena il dj Andy Smith: "La musica è un viaggio"

Saranno due assi della musica elettronica e dance, come dj Andy Smith e Mad Professor, a infiammare la scena musicale della Festa (festa nazionale dell’Unità) di Reggio, domani 29 agosto, all’Iren Green Park, in Arena - Campovolo, dalle 20.30 all’1.30 (con ingresso gratuito).

Una serata dal titolo ‘Reggaemilia Dub Attack’, a porre in evidenza il valore del dj setting e la produzione internazionale che caratterizza i due, con Mad Professor ad aver ricoperto il ruolo di pioniere della musica Dub.

Prima di loro, una serie di supporter musicali, fra cui MuXiMa, Dub Hunters e Ematoras (da Reggio).

Alla vigilia dell’esibizione dell’atteso duo, abbiamo intervistato Andy Smith, il primo a pubblicare una compilation multi-genere su una etichetta major, con la serie di album ‘The Document’, divenuta un punto di riferimento per molti artisti.

La sua passione per la musica è iniziata a 12 anni e lo ha portato a collaborare con nomi importanti, fra cui i Portishead, con cui ha lavorato sia in studio che in tour.

Mr. Smith, a che tipo di spettacolo assisterà il pubblico della festa?

"Mi piace molta musica diversa e cerco di suonare una sezione trasversale di stili. Ho iniziato ad appassionarmi alla musica da club alla fine degli anni ‘70 (essenzialmente Disco), insieme al Pop e al Reggae. Poi, quando è apparso l’Hip Hop mi ha lasciato a bocca aperta. Dall’Hip Hop sono arrivato alle fonti di campioni originali che mi hanno aperto ancora più stili musicali".

I suoi prossimi progetti e cosa le hanno lasciato dentro le sue importanti esperienze musicali passate?

"Uno sconcerto incredibile. Riguardo ai progetti, non ne ho molti di imminenti per ora, anche se potrei pubblicare un album di colonne sonore (simile a quello che suonavo quando aprivo i concerti dei Portishead, negli anni ‘90)".

Cosa significa per lei oggi fare ricerca musicale?

"Significa vedere da dove viene la musica, le sue radici. Non ascolterò mai tutta la musica che vorrei ascoltare, quindi è un viaggio continuo! E questo è il bello".

Cosa pensa dell’intelligenza artificiale e del suo utilizzo nella musica?

"Non so nulla dell’intelligenza artificiale, della stupidità artificiale, non lo so. Non sono sicuro di essere entusiasta del fatto che l’intelligenza artificiale sottragga il processo creativo agli esseri umani, ma credo che l’intelligenza artificiale possa solo assimilare i riferimenti del passato per farne una copia. Quindi probabilmente non sarà mai in grado di inventare qualcosa di veramente nuovo (non credo comunque)".