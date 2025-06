Reggaeton a Reggiolo. I ‘Cobaya’ a Guastalla. Festa irlandese in città

Tanti gli eventi di stasera nel Reggiano, tra musica ed animazione. A Reggiolo prosegue la festa della birra al parco dei Salici con la serata reggaeton ‘Senorita’. In piazza Mazzini a Guastalla la festa dell’Avis con il concerto dei Cobaya. A Corniano di Bibbiano la Beer Fest con il concerto delle Cagne Pelose con il loro rock reggiano. A Gualtieri torna la festa del Pozzo in piazza Bentivoglio con un dj set a cura di Ezio Ferroni e Robby Menox. A Sorbolo Levante, nell’area del centro sociale, stasera alle 20,30 l’esibizione di Urban Dance Studio, seguito dal concerto degli Spingi Gonzales. Da oggi a domenica ad Albinea c’è la Sagra dei Lambruschi e della Spergola tra concorsi, mercatino, incontri e spettacoli. Alla festa Riomania, a Rio Saliceto, stasera il Radio Bruno Hit Party. Al parco delle ex scuole a Brugneto di Reggiolo stasera animazione alla festa della Griglia con la Country Star Dance School Mantua. In piazza Martiri del 7 Luglio a Reggio da oggi a domenica il folclore, la musica e i sapori della festa Irlandese. Prosegue infine la rassegna di teatro dialettale de ‘I Fiaschi’, all’area feste di San Giovanni di Novellara stasera, alle 21,15, ‘Zenzerò e Cotechen’.