Reggio Emilia
Cronaca
27 set 2025
GABRIELE GALLO
Cronaca
Reggia di Rivalta. Online il nuovo bando per gestire la caffetteria

Le offerte si possono presentare fino al 10 novembre: concessione di 9 anni

È online sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia il nuovo bando per assegnare la gestione della ‘Caffetteria-bistrò’ del parco della Reggia di Rivalta, che è stato restituito alla città alla fine dello scorso giugno dopo una lunga riqualificazione finanziata coi fondi del progetto nazionale sui luoghi del ‘Ducato estense’.

Il punto per "ristoro e ospitalità" è ospitato da un padiglione di 120 metri quadrati, a cui si aggiungono altri 1.000 metri quadrati “en plein air”.

Chi fosse interessato, può presentare un’offerta entro il 10 novembre e visitare lo spazio entro il 3 novembre.

Il concessionario, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, potrà inoltre contribuire alla valorizzazione del complesso monumentale della Reggia, proponendo ulteriori attività di natura ricettiva, ricreativa e culturale progettate insieme al Comune, proprietario del padiglione.

Ulteriori spazi nel Parco, in co-gestione con il Comune di Reggio Emilia, potranno essere infatti messi a disposizione e utilizzati temporaneamente a seguito di autorizzazione del Comune.

La durata della concessione è prevista in nove anni dalla data di assegnazione del servizio. Il canone di concessione sarà determinato in fase di gara.

Il nuovo Padiglione, che è di proprietà comunale e ricade su un’area sottoposta a vincolo della Soprintendenza, "è stato progettato per integrarsi nel contesto storico del complesso monumentale di Rivalta – si legge in una nota –. Lungo una ventina di metri e largo sei, ha un’altezza di tre metri ed è costituito da una struttura in acciaio e vetro. È suddiviso in tre comparti funzionali: zona di preparazione delle vivande, zona di somministrazione al chiuso e zona a portico di somministrazione all’aperto. Completano il Padiglione i tre servizi igienici pubblici, di cui uno accessibile da persone con disabilità, fruibili da tutti gli utenti del parco indipendentemente dall’accesso alla caffetteria".

