Reggia di Rivalta, Tarquini: "Quel bar rischia la fine del chiosco alle Caprette"

La condizione dell’area che circonda la Reggia di Rivalta, con i suoi 25 ettari di giardini storici e paesaggi rinnovati, evidenzia ancora una volta il pressapochismo con cui l’amministrazione comunale gestisce operazioni ritualmente accompagnate da eventi inaugurali di pura propaganda, a cui seguono puntualmente gli effetti deprimenti di un modo di procedere carente e inadeguato.

Dopo le reazioni del centrodestra anche Lista Civica per Reggio, nella persona di Giovanni Tarquini, interviene sulla polemica attorno alla Reggia di Rivalta, dove "cittadini e i turisti in visita – aggiunge l’avvocato – a distanza di ormai due mesi, per di più estivi, dall’apertura al pubblico, vagano sotto il solleone senza trovare punti di ristoro e bagni pubblici".

In merito alla manutenzione del verde, "ci chiediamo se anche in questa area è stato deciso di applicare la tecnica dello sfalcio ridotto? – chiede poi – Solo così si spiegano i segni di un incipiente stato di incuria e abbandono. Stessa cosa riguardo alle vasche ornamentali, che confermano, come in piazza Martiri del 7 Luglio, l’irrefrenabile attrazione per bagnanti adulti e bambini. E che dire delle ben due fontanelle che, in attesa di soluzioni migliori, dovrebbero servire a dissetare i coraggiosi visitatori?".

Secondo Tarquini, il Comune giustifica la carenza di servizi e attività con l’inaspettato grande afflusso di visitatori, a conferma che l’area è davvero bella e attraente: "Il solito giramento di frittata per nascondere l’incapacità di attuare una programmazione seria in previsione di un auspicato ed elevato accesso di visitatori". Nel frattempo, come già evidenziato dal Carlino nei giorni scorsi, il bando per la caffetteria è andato deserto. "Evidentemente – considera il civico – le condizioni non sono così appetibili. Ma chi le decide? È chiaro che devono prospettare un vantaggio economico adeguato per chi si vorrà proporre e non solo imponendo oneri e sacrifici. Si narra che in settembre ne verrà pubblicato un altro. Vedremo…".

La vicenda richiama (in negativo) "quella del fantomatico “Portale di accesso ciclopedonale al percorso naturalistico, culturale e turistico del ducato estense di Reggio Emilia”, cioè il baretto e punto di ristoro realizzato, soltanto al grezzo, e piazzato all’entrata del Parco delle Caprette con tanto di proclami dell’ex sindaco Vecchi, a pochi giorni dal termine del suo mandato. Situazione da noi già segnalata, su sollecitazione di tanti cittadini, e divenuta oggetto di una mozione nell’ottobre 2024, approvata a gennaio 2025".

"Anche qui – ricorda Tarquini – il primo bando andò deserto e nonostante l’apertura del secondo bando a operatori commerciali e non solo a soggetti del terzo settore, ad oggi è ancora tutto fermo. O forse in merito non è stata data alcuna comunicazione, nemmeno al consiglio comunale, ma questa ormai è cosa nota. Dal sito del Comune apprendiamo che la procedura di bando si è chiusa il 15 aprile scorso, mentre la struttura futuristica a suo tempo realizzata, giace ancora in zona in stato di abbandono. In sostanza, siamo nel buio più totale. E tutto questo ha un costo, che paghiamo noi contribuenti ovviamente".

"La realtà – conclude – è che queste iniziative, gestite in modo improvvisato e poco professionale, sono condannate puntualmente al fallimento. Ogni volta l’amministrazione non è in grado di proporre condizioni attrattive per i potenziali gestori. Chiediamoci il perché…".