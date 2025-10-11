Reggia e Via Matildica, pronti nuovi eventi: "Investiremo di più sul racconto del ’food’"

Stefania Bondavalli, assessora a Commercio e Turismo, abbiamo pubblicato i dati del report regionale. Quali sono secondo lei gli aspetti positivi e negativi di quei dati?

"I dati raccolti dall’Ufficio Statistico regionale aggiornati a fine agosto e ancora non definitivi, fanno registrare oltre 213mila pernottamenti, pari a un +1% sul 2024. Un segnale incoraggiante che conferma la tenuta di Reggio e che ci stimola a lavorare con impegno nella direzione intrapresa. Di recente abbiamo incontrato le strutture ricettive del territorio per condividere le modalità corrette con cui comunicare i dati al sistema di rilevazione statistica regionale: si stima, infatti, che tra il 10 e il 15% dei pernottamenti non venga ancora segnalato. È un margine su cui lavoreremo con attenzione nel 2025, sia per valorizzare meglio il reale peso del turismo nella nostra economia. Ma soprattutto stiamo investendo nella promozione di eventi, meeting, sport e turismo leisure, che mostra segnali di crescita incoraggianti. L’interesse suscitato dagli oltre 50 operatori internazionali appena ospitati a Reggio per il ‘Good Italy’ va proprio in questa direzione".

Estate a due faccie quella trascorsa: più persone a giugno a luglio, l’esodo ad agosto. Per il 2026 metterete al centro eventi alla Reggia di Rivalta?

"Quest’estate abbiamo proposto un calendario ricco e diffuso di eventi, che ha animato la città e i suoi spazi più belli: dal Festival di Fotografia Europea a Emergency, dai ‘Mercoledì da Leoni’ al Radio Bruno Estate, dal concerto degli Ofenbach a Internazionale Kids, fino alla rinnovata Giareda. Molti di questi appuntamenti hanno generato soggiorni in città. A questo si aggiungono i grandi eventi sportivi, che continueremo a sostenere per il loro indotto diretto: abbiamo ospitato tre Nazionali, la World Cup di Pattinaggio artistico con oltre 1.300 pernottamenti, la partenza del Giro-E, la tappa del circuito nazionale 3x3 di basket, Federico Buffa e Julio Velasco sold out al Teatro Valli, e presto arriverà il Grand Prix di Ginnastica artistica e ritmica al PalaBigi. Senza dimenticare la Gran Fondo Matildica e la Maratona di Reggio Emilia. La Reggia rappresenta per noi una straordinaria opportunità: dal prossimo anno ospiterà iniziative ed eventi di rilievo, ed è già inserita nei circuiti di visite guidate".

Su quali eventi punterete?

"Il turismo a Reggio è ancora fortemente legato al business, ma stiamo lavorando per sviluppare anche il leisure e quello congressuale. La maggioranza dei turisti stranieri proviene da Germania, Francia e Svizzera, quest’ultima in costante crescita grazie al lavoro portato avanti con ‘Visit Emilia’. Dall’Italia, i principali bacini restano Lombardia, Emilia-Romagna e, in crescita, la Campania. Ottimi i dati legati alle delegazioni e ai visitatori connessi a Reggio Children. Nell’anno scolastico 2024-25 abbiamo accolto a Reggio un totale di 30 gruppi di studio per quasi 2.700 persone provenienti da almeno 50 paesi del mondo, che hanno alloggiato in alberghi e b&b della città (principalmente centro storico) da un minimo di 3 a un massimo di 8/9 notti. Stiamo inoltre lavorando con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per valorizzare il passaggio nel nostro territorio della Via Matildica del Volto Santo. Continueremo a puntare su mostre, rassegne e spettacoli promossi da Palazzo Magnani, Fondazione ‘I Teatri’, Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e Musei Civici, che restano i pilastri dell’offerta culturale reggiana insieme a una promozione ulteriore della Sala e del Museo del Tricolore. Ma abbiamo in mente format nuovi che vedranno la collaborazione anche di privati.

L’introito della tassa di soggiorno deve crescere? Serve un altro marketing territoriale per valorizzare le presenze?

"Stiamo potenziando la promozione territoriale attraverso Destinazione Turistica Emilia e APT Servizi Emilia-Romagna, e nelle prossime settimane presenteremo al Tavolo del Turismo la nuova versione del sito Reggioemiliawelcome, riprogettata per essere più attrattiva e interattiva. Molto positivi i risultati della nuova gestione dello IAT-R, che grazie all’esternalizzazione è oggi in grado di costruire pacchetti di ‘incoming’. In questo primo anno di attività, lo IAT-R ha servito oltre 5.700 utenti, con una forte richiesta di proposte legate ad arte, cultura, eventi e manifestazioni, e circa 400 persone hanno già partecipato alle visite guidate alla scoperta del centro storico. Ne averemo un’altra domani, dedicata a cultura e sapori della tradizione. Rispetto alla tassa di soggiorno, si tratta di uno strumento capace di generare valore per l’intera città. Tuttavia, al di là di numeri e percentuali legati agli arrivi e alle presenze, occorre analizzare in profondità contesto e opportunità per trovare risposte adeguate a un mercato che negli ultimi anni è profondamente cambiato".

A Bologna il turismo legato al food vola. Anche a Reggio intendete puntare di più sul food? Se sì, come?

"Il turismo enogastronomico è uno degli assi su cui intendiamo investire, il food è parte della nostra identità, raccontarlo bene significa far conoscere al mondo la qualità della nostra terra. Reggio può offrire esperienze autentiche legate alla tradizione, ai prodotti tipici e alle persone che li producono, come il Parmigiano Reggiano, l’Aceto Balsamico tradizionale di Reggio, o l’erbazzone che tra poco verrà riconosciuto come prodotto Igp e per il quale stiamo pensando a una grande iniziativa con l’Associazione Produttori. Manifestazioni come ’Cibo e Gente dell’Emilia’ vanno proprio in questa direzione: raccontano una comunità che mette insieme gusto, cultura e memoria. In collaborazione con Visit Emilia e le associazioni di categoria, stiamo lavorando per creare itinerari del gusto che uniscano le produzioni tipiche, i borghi, i cammini e le esperienze rurali, promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso dei luoghi".