Reggiana a caccia del settimo sigillo

Reggiana (18) a caccia del "settebello". Ad una settimana dalla vittoria nel big match con la Mestrina, la formazione di Franceschetti è salda al comando del campionato di Serie C, con un ruolino immacolato fatto di 6 vittorie in altrettante partite, e la sfida delle 20 contro l’Ondablu Formigine (3), penultima della classe, non sembra rappresentare un ostacolo improbo per i granata, chiamati tuttavia ad una prova intensa e concentrata per non incorrere in scivoloni inattesi. Una curiosità: la sfida si gioca in via Melato, ma la Reggiana è formalmente in trasferta, visto che condivide con i modenesi la medesima vasca di gara. Per quanto riguarda le rivali per il primo posto lo Sporting Lodi, che insegue a 2 lunghezze, gioca in casa con Preganziol; turno interno anche per la Mestrina, che riceve la Bissolati Cremona.