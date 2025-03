Reggiana A Catanzaro un pari che va stretto

CATANZARO1REGGIANA1

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo (39’st Buso), Brighenti, Bonini; Cassandro, Pontisso (13’st Pompetti), Petriccione, Pagano (22’st Seck), Situm; Iemmello, Pittarello (39’st Biasci). A disp.: Gelmi, Borrelli, Antonini, Corradi, Ilie, Coulibaly, Compagnon, La Mantia. All.: Caserta

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Marras (23’st Vergara), Portanova (28’st Girma); Vido (22’st Gondo). A disp.: Sposito, Nahounou, Fiamozzi, Urso, Cigarini, Kabashi, Kumi, Maggio, Pettinari. All.: Viali

Arbitro: Sacchi (Pagliardini- Ricci); IV uomo: Toro. Var (Gualtieri-Dionisi)

Reti: Vido al 15’pt, Scognamillo al 30’st.

Note: ammoniti Reinhart, Vido, Iemmello, Gondo, Scognamillo, Brighenti. Angoli: 9-3. Rec.: 2’ e 6’.

La prima tappa in Calabria frutta un punto alla Reggiana che esce dal ‘Ceravolo’ di Catanzaro a testa altissima, ‘addirittura’ con qualche rimpianto. Il vantaggio di Vido – arrivato al 15° dopo un’azione ispirata da Marras e poi rifinita da Ignacchiti (assist) – è stato ‘solo’ l’apice di un primo tempo giocato alla grande, con una ricetta semplice e intramontabile come la torta della nonna: difesa e contropiede. Non a caso la Regia, zeppa di velocisti ‘da ripartenza’, sfiora più volte il raddoppio. Al 21’ con Ignacchiti che manda fuori di un soffio una bella iniziativa di Sersanti, al 32’ sempre con Ignacchiti e al 40’ con Vido che spreca la chance per la doppietta.

Nel secondo tempo i padroni di casa alzano il forcing, sfiorano il gol con Scognamillo (al 53’) che poi lo trova al 75’. L’azione è viziata da un fallo su Reinhart non ravvisato dal direttore di gara che poi sbaglia anche successivamente, al minuto 82, quando non espelle Brighenti per un’entrata killer su Ignacchiti. Il centrale va sulla caviglia a tacchetti spianati, ma Sacchi fa spallucce e i giovani impegnati al Var (Gualtieri-Dionisi) non se la sentono di smentire il decano. Insomma, un classico cortocircuito all’italiana, visto e rivisto.

La Reggiana, in ogni caso, raccoglie il terzo pareggio consecutivo e incassa una lezione che speriamo venga recepita soprattutto da mister Viali. In primis, la squadra gioca meglio contro le ‘big’ perché ha l’umiltà di difendere e scatenare il contropiede, altro che pressing o tattiche elaborate; in seconda battuta: Vido è il centravanti di riferimento. In questi mesi ne abbiamo sentite di tutti i colori, dentro e fuori dall’ambiente granata, ma i numeri non mentono: 6 gol e 2 assist in appena 771’.

Nessuno fa meglio di lui in Serie B.

Se non bastassero le statistiche, si proceda a verificare l’aiuto che dà alla manovra, coprendo bene la palla e smistando per i compagni. Il margine sui playout resta di una lunghezza e i risultati dagli altri campi non sono male.

Lasciando stare le più attardate, la corsa al quindicesimo posto andrà fatta soprattutto con Mantova (sconfitto a Frosinone) e Carrarese (pareggio con la Cremonese).