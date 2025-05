Reggiana a un passo dalla salvezza: sfida decisiva contro la Juve Stabia

Carpe diem, Regia. Dopo un tris di vittorie che ha completamente risollevato le sorti e il morale della truppa di Dionigi, i granata alle 20,30 scenderanno in campo al ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia per la penultima giornata di questo folle e imprevedibile campionato. L’appuntamento è di quelli ‘epocali’, perché un successo stasera significherebbe salvezza diretta al 99,9%. Una prospettiva che sembrava quasi impossibile appena due settimane fa, dopo un primo tempo con il Cittadella finito 0 a 0 e un indice di scoramento globale che aveva raggiunto il picco massimo.

Poi quel gol ‘inventato’ da Gondo sotto la Curva Sud ha sbloccato un gruppo che aveva soprattutto bisogno di chiarezza tattica e tanta autostima per credere nel ‘miracolo’. Da quel momento la Reggiana non si è più fermata e adesso che il traguardo è lì, ad un passo, non deve mollare la presa.

L’avversario è di quelli scomodi, creato ad immagine e somiglianza del proprio allenatore, quel Guido Pagliuca già avversario in Serie C con la Lucchese e ora condottiero di una ‘Stabia’ che ha prima portato alla promozione e poi all’exploit in Serie B. Le ‘vespe’ sono infatti clamorosamente al quinto posto con 54 punti e correranno per provare raggiungere la Cremonese (quarta a 58), assicurandosi di tenere lontano il Catanzaro (49). I playoff sono già una certezza aritmetica, ma chi pensa di trovare un avversario appagato si sbaglia di grosso. Si giocherà sul fondo sintetico, in una ‘bomboniera’ infernale che trasuderà passione ed orgoglio. Pagliuca non avrà l’attaccante Sgarbi (squalificato), ma potrà comunque contare su bomber Adorante (14 reti), Candellone (6), Piscopo (3 e 8 assist) e soprattutto sull’intensità di tutti gli interpreti del 3-4-1-2. La Reggiana dovrà invece fare a meno di Sersanti, fermato un turno dal giudice sportivo, e anche di Fiamozzi, bloccato da un affaticamento muscolare.

Attenzione poi ai cartellini gialli, perché la lista dei diffidati che salterebbero eventualmente la trasferta di Brescia (martedì alle 20,30) è chilometrica. Parliamo di Meroni, Libutti, Ignacchiti, Kabashi, Portanova e Maggio oltre al lungodegente Vido. Nomi importanti, decisivi nell’economia granata.

Fare calcoli è impossibile, ma al contempo servirà la lucidità di capire che anche punticino, strappato con le unghie e con i denti, potrebbe essere preziosissimo o persino decisivo. La Reggiana subisce gol ininterrottamente da 15 partite (ultimo clean sheet il 12 gennaio col Bari) riusciranno i nostri eroi a blindare finalmente la porta di Bardi? Avanti Regia, cogli l’attimo.