Reggiana, ad Ascoli stagione al bivio . Da una parte salvezza, dall’altra il pantano

La Reggiana è arrivata al bivio della sua stagione. Vincere ad Ascoli significa piazzare un gran colpo nella lotta salvezza; pareggiare equivale a restare a galla, perdere sarebbe invece l’inizio di un incubo perché i granata – oltre ai tre punti – regalerebbero anche alla squadra di Castori il lusso del vantaggio negli scontri diretti.

Un triste ‘omaggio’ già concesso alla Ternana, ieri sconfitta a domicilio dal Parma capolista. Se non ci saranno i presupposti per fare il blitz al ‘Del Duca’, sarà quindi fondamentale (almeno) non perdere contro una squadra in striscia positiva da tre partite (pari con Cremonese e Brescia, vittoria a Salò) ma che in casa ha centrato l’ultima vittoria lo scorso 16 dicembre, contro il Catanzaro.

Il pericolo principale si chiama Pedro Mendes, 24enne attaccante portoghese in grande ascesa, già arrivato a quota 11 reti e castigatore della Regia all’andata (finita 1-1, pareggio di Pieragnolo). Attorno a lui si muove un collettivo, protetto tra i pali dal veterano Viviano, che fa della compattezza e della fisicità il proprio tratto distintivo. Contro l’Ascoli non si gioca, si va in battaglia.

Questo è il messaggio che anche Nesta ha provato a fare passare in conferenza stampa e che oggi deve animare i suoi, chiamati a una prova d’orgoglio dopo il beffardo pareggio interno con il Sudtirol che ieri ha superato il Lecco al 92’.

I granata hanno raccolto appena 4 punti nelle ultime 5 partite, andando pericolosamente sotto media-salvezza ed è per questo che il momento diventa particolarmente importante.

Bardi ha recuperato dopo la piccola distorsione alla caviglia sinistra, mentre Kabashi è in forte dubbio per alcune noie muscolari.

Spazio quindi a Cigarini, anche l’altra sera tra i migliori, mentre in attacco dovrebbe ritornare Gondo (ex di turno) dal primo minuto e Rozzio (ri)posizionarsi al centro della difesa. Sulla trequarti le opzioni sono diverse: se starà bene giocherà Girma, altrimenti Melegoni, mentre a destra potrebbe tornare Antiste. Sulla fascia probabile un turno di riposo a Fiamozzi a favore di Portanova, chiamato ad uno squillo che renda onore al proprio talento. In mezzo Bianco dovrà fare ancora una volta gli straordinari. Al di là degli uomini, in questo turno conterà più che mai il temperamento.

In battaglia non vince il più bello, ma il più determinato. La Reggiana da questo punto di vista ha tanto da dimostrare e oggi ha un’occasione gigantesca per farlo.