Reggiana, arriva la torre Basili. Pressing per Vasic e Missori

Piedi ben piantati nel presente, sguardo proiettato verso il futuro. Dopo aver perfezionato l’ingaggio di Oumar Contè, freccia della Nuova Guinea classe 2007 in arrivo dalla Spal, la Reggiana ha praticamente chiuso per un altro talento in rampa di lancio: Damiano Basili. Si tratta di un giocatore che andrà a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Dionigi, con caratteristiche simili a quella di Natan Girma (a metà tra un trequartista e una seconda punta). Classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Parma, si è messo in luce prima nella Pro Sesto e poi soprattutto nell’ultimo campionato di Serie C dove, con la maglia della Pergolettese, ha fatto registrare 5 gol e altrettanti assist in 35 presenze.

Stazza atipica visto il ruolo (circa 193 cm) la Reggiana gli ha sottoposto un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. La speranza è che Basili possa affermarsi anche in Serie B e diventare così un asset importante per il club che – non è un mistero – soprattutto con l’arrivo di Fracchiolla punta ad intensificare questo tipo di operazioni ‘sostenibili’ e soprattutto ‘futuribili, ma che trovino già un riscontro tangibile nell’immediato.

Parallelamente prosegue la trattativa con il Palermo per arrivare al prestito di Aljosa Vasic, centrocampista classe 2003 che piace anche al Padova, ma sul quale la Reggiana si è mossa con tempismo. Il ragazzo, nato in Italia da genitori serbo-bosniaci, aveva spiccato il volo proprio con la maglia dei veneti nel 2022-2023 (8 reti in 35 presenze in Serie C) passando poi ai rosanero per 2 milioni di euro, ma in Sicilia – pur non demeritando nelle 44 presenze del biennio – non ha trovato la continuità sperata. Con Dionigi avrebbe invece un ruolo da protagonista con cui potrebbe rilucidare un talento che non è mai stato in discussione.

Discorso avviato con il Sassuolo, invece, per quel che riguarda la fascia destra dove l’obiettivo principale è Filippo Missori. Il classe 2004 di proprietà dei neroverdi può arrivare in prestito con diritto di riscatto e mettersi subito a disposizione del tecnico granata che potrebbe fargli ritrovare quella fiducia un po’ smarrita nell’ultimo anno (solo 4 presenze) dopo gli otto gettoni in Serie A del 2023-2024.

Il 21enne, cresciuto calcisticamente nella Roma, potrebbe alternarsi a Riccardo Fiamozzi con cui si sta dialogando per un possibile rinnovo annuale a cifre contenute. Entrambi sarebbero infatti valorizzati dal 3-5-2 o 3-4-2-1 che Dionigi vuole riconfermare. Al momento non trovano invece conferma i rumors che accostavano Rover, centrocampista del Sudtirol, alla società granata.