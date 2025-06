Reggiana, avanti con la linea verde. Occhi puntati sul rossonero Bozzolan

Giovani e affamati. Ecco l’identikit dei profili che la Reggiana sta cercando di mettere a disposizione di mister Dionigi in attesa - ovviamente - di completare la rosa anche con elementi più esperti e affermati.

Adesso però la priorità è assicurarsi quei prospetti che ‘vanno a ruba’ anche perché molti sono considerati nella categoria ‘Under’. Incassato il sì di Oumar Contè (attaccante esterno classe 2007 dalla Spal) e di Damiano Basili (trequartista del 2004 ex Pergolettese) adesso il ds Fracchiolla sta cercando di stringere i tempi per i prestiti di Filippo Missori (terzino destro, sempre del 2004, di proprietà del Sassuolo) e di Aljosa Vasic (centrocampista classe 2002 del Palermo).

A questo poker si è aggiunto da poche ore anche il nome del centrocampista classe 2005 Francesco Vallarelli (di proprietà dell’Empoli, ma l’anno scorso al Giugliano col ds Fracchiolla) e Andrea Bozzolan, difensore (o terzino) mancino di proprietà del Milan, altra promessa nata nel 2004.

Sul suo nome - così come su quelli di Missori e Vasic - filtra ottimismo e se la trattativa andasse in porto, la Reggiana sistemerebbe una zona del campo dove l’anno scorso non sono mancate le difficoltà nonostante i sacrifici di Libutti (destro naturale impiegato a lungo sull’out di sinistra) e di Marras che con la gestione di Dionigi è cresciuto tanto, dando una mano anche in fase di ripiegamento.

L’impressione è che buona parte di questi prospetti potrebbero essere già pronti a vestire il granata durante il ritiro di Toano che, lo ricordiamo, quest’anno sarà più lungo del solito, con Rozzio e compagni che resteranno sul nostro appennino tre settimane anziché le abituali due (dal 7 al 28 luglio).

Una volontà, quella di allungarlo, dettata direttamente dal tecnico reggiano che vuole ‘martellare’ forte sin dalle prime battute in modo da mettere benzina nel serbatoio.

Per l’attacco si continua a tenere monitorata la situazione che riguarda Gabriele Artistico che lascerà certamente la Lazio (proprietaria del cartellino) e sarà ceduto in prestito (magari con diritto di riscatto) ad una delle pretendenti della Serie B (sul figlio d’arte ci sono anche Spezia, Avellino ed Entella).

Un altro profilo da tenere presente è quello di Tommaso Rubino, attaccante classe 2006 che con la Primavera della Fiorentina (proprietaria del cartellino) ha fatto faville: 17 gol e 10 assist in 32 presenze.

L’ormai ex Luca Vido (che dal primo luglio sarà libero da legami con la Reggiana) potrebbe invece accordarsi con il Padova che segue sempre da vicino anche Vasic.